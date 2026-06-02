Steam oddaje znaną przygodówkę za darmo. Dwa kliki i gotowe

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Gracze komputerowi mają powód do zadowolenia, ponieważ oprócz Tell Me Why na platformie Steam znajdziemy także dwie inne produkcje: znacznie mniejsze, ale też bez płacenia. Mowa o Drift86 oraz Gravity Circuit. Dzięki temu można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

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Tell Me Why dostępne za darmo na Steamie

Pierwszą grą udostępnioną za darmo jest Tell Me Why. To znana i wielokrotnie nagradzana przygodówka, która miała swoją premierę w 2020 r. W promocjach grę można było nabyć za niewielkie sumy pieniędzy - mniej niż 20 zł, lecz teraz mamy ją zupełnie za darmo.

Aby ją odebrać, wystarczy mieć konto na Steamie, wyszukać Tell Me Why oraz kliknąć Dodaj do konta. Produkt jest dodawany do profilu na zawsze. Można zrobić to aż do 1 lipca 2026 r.

Na czym polega Tell Me Why? To produkcja DONTNOD Entertainment, które stoi za popularną serią Life is Strange. Gra porusza trudne i dojrzałe tematy, takie jak tożsamość płciowa czy rodzinne tajemnice, a gracz jest przenoszony w przeszłość i musi podejmować decyzje, które ukształtują przyszłość.

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Do odebrania są też Drift86 oraz Gravity Circuit

Trudna tematyka poruszona w Tell Me Why sprawia, że nie jest to gra dla wszystkich. Na Steamie dostępne są też dwie zupełnie odmienne produkcje: Drift86 oraz Gravity Circuit.

Ta pierwsza jest bezpośrednim nawiązaniem do popularnej na przestrzeni lat 90. i dwutysięcznych mangi oraz anime Initial D. To, oprócz "Szybkich i wściekłych: Tokio Drift", jedna z najważniejszych produkcji przedstawiających kulturę driftu i samochodów Japonii lat 90. Drift86 polega na driftowaniu i ustanawianiu najlepszych wyników. Do dyspozycji jest mnóstwo samochodów, w tym kultowa Toyota AE86, znana również jako Panda Trueno. Gra udostępnia tryb dla jednej i wielu osób.

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Na koniec warto wspomnieć o Gravity Circuit. To platformówka 2D nawiązująca do konsolowych klasyków z lat 80. i 90. Polega na walce ze świadomymi robotami z przyszłości. Grę odbierzecie do 14 czerwca 2026 r. do godz. 19:00.

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Albert Żurek 02.06.2026 20:54

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