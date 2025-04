Ty w mPay kupujesz bilety, a ja finansuję wakacje. Popatrz, co potrafi nowa wersja aplikacji

Jeżeli jesteś freelancerem albo osobą o nieregularnych dochodach, to wiesz jak to bywa z płatnościami za wystawione faktury. W teorii wiesz, kiedy powinieneś dostać pieniądze za usługę, ale w praktyce czekasz i czekasz, a przed tobą uciekają ciekawe oferty, jak np. last minute w dobrej cenie. Zerkasz na konto i klops, dzwonisz do swojego kontrahenta, ten opowiada ci, że już za chwilę zapłaci fakturę, ale musisz poczekać, aż księgowa wróci z urlopu. Niestety inne wydatki nie chcą poczekać. I tu wchodzi na scenę kolejna zaleta mPay - możesz w niej wziąć pożyczkę. I to jedną z trzech, bo w zależności od potrzeb i od kwoty masz różne scenariusze. Vivigo to tzw. „chwilówka”, pożyczka do kwoty 9 tys. zł, na 61 dni. Natomiast jeżeli weźmiesz ją po raz pierwszy w wysokości do 4000 zł i oddasz pieniądze w umówionym terminie, to RRSO wyniesie równe zero. Coś pięknego.