Musk robi nowego PayPala. Na X

Koniec żartów, Musk idzie po kasę twojego banku. X Money to agresywny atak na rynek płatności, który przestał nadążać za tempem internetu.

Marcin Kusz
Elon Musk chce, żebyś trzymał pieniądze w X
Elon Musk jest bliżej niż kiedykolwiek do zrealizowania obietnicy, która towarzyszyła mu od pierwszego dnia po przejęciu Twittera: przekształcenia go w superaplikację, w której da się robić wszystko – łącznie z trzymaniem pieniędzy, płaceniem za zakupy i przelewaniem gotówki znajomym. X Money, platforma bankowo-płatnicza wbudowana w X, przeszła fazę zamkniętych testów i lada dzień ma trafić do pierwszych publicznych użytkowników. Oferta wygląda bardzo agresywnie: 6 proc. na oszczędnościach, 3 proc. cashbacku, metalowa karta Visa i darmowe przelewy.

Człowiek, który zbudował PayPala, próbuje jeszcze raz

Musk nie jest nowicjuszem w branży płatniczej. Wręcz przeciwnie. Pod koniec lat 90. współtworzył X.com, usługę płatności internetowych, która po fuzji z Confinity stała się PayPalem. To on dał mu kapitał, za który zbudował SpaceX i Teslę. Teraz wraca do korzeni, ale w zupełnie innym kontekście. Zamiast budować nową firmę od zera, podłącza usługi finansowe do platformy z bazą 600 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

X Money to cyfrowy portfel, nie konto bankowe w tradycyjnym sensie. Użytkownik podłącza swoje konto bankowe, zasila portfel X Money i może z niego płacić, oszczędzać i przelewać pieniądze innym użytkownikom X. Infrastruktura płatnicza opiera się na Visa Direct, czyli systemie, który umożliwia natychmiastowe przelewy bez konieczności korzystania z osobnej aplikacji. Przelewy między użytkownikami X odbywają się przez czat lub bezpośrednio z profilu – tak jak wysłanie wiadomości, tylko że zamiast tekstu leci gotówka.

Co konkretnie zaoferuje X Money?

Zestaw funkcji, który trafił do beta testerów od marca 2026 r. wygląda jak odpowiedź na pytanie co musiałby zaoferować nowy gracz fintechowy, żeby wyrwać klientów konkurencji:

  • oprocentowanie oszczędności na poziomie 6 proc. rocznie;
  • cashback 3 proc. od kwalifikujących się zakupów;
  • metalowa karta Visa;
  • spersonalizowana nazwą użytkownika z X;
  • brak opłat za transakcje zagraniczne;
  • obsługa portfeli Google i Apple;
  • darmowe przelewy między użytkownikami;
  • doradca finansowy oparty na Groku.

W lutym 2026 r., podczas spotkania firmowego xAI, Musk powiedział wprost, że chce by X było miejscem, gdzie są wszystkie pieniądze, centralnym źródłem wszystkich transakcji finansowych.

Wzorem dla X Money jest chiński WeChat – superaplikacja, w której ponad miliard użytkowników zamawia taksówki, rezerwuje loty, płaci rachunki, spłaca karty kredytowe i inwestuje oszczędności, nie wychodząc z jednej aplikacji. Musk mówił o tym modelu wielokrotnie, jeszcze zanim kupił Twittera w 2022 r.

Kiedy X Money dotrze do Polski?

Na razie nie wiadomo, kiedy X Money dotrze do Europy, więc tym bardziej ciężko wyrokować jest start w Polsce. Obecnie działa on wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. X Payments LLC posiada licencje na transmisję pieniędzy w ponad 40 stanach, ale wciąż nie ma pozwolenia m.in. z Nowego Jorku.

Rozszerzenie usługi na rynki międzynarodowe jest planowane, ale bez konkretnych dat. X zamierza uruchomić X Money w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej do końca 2026 r. Warunkiem jest jednak uzyskanie odpowiednich licencji regulacyjnych w Europie, w tym zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi usług płatniczych (PSD2) i ochrony danych (RODO).

Biorąc pod uwagę historię Muska z dotrzymywaniem zapowiedzianych terminów – X Money miał pierwotnie wystartować pod koniec 2024 r. – polscy użytkownicy powinni traktować datę na koniec 2026 r. raczej jako optymistyczny scenariusz, niż pewnik.

Marcin Kusz
27.04.2026 13:45
Tagi: BankiElon MuskFintechPieniądzeX (Twitter)
