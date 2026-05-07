REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone Air tanieje w oczach. Teraz naprawdę się opłaca

iPhone Air od premiery zdążył zauważalnie stanieć. To obecnie najtańszy model z najnowszych urządzeń wydanych we wrześniu 2025 r. i teraz opłaca się znacznie bardziej.

Albert Żurek
iPhone Air cena 2026 maj
REKLAMA

Wraz z serią iPhone 17, obejmującą trzy modele (17, 17 Pro, 17 Pro Max), Apple wprowadził na rynek czwartego iPhone’a Air. Ten zastąpił dotychczasowe większe modele z dopiskiem Plus, wyróżniając się na tle pozostałych grubością obudowy. Jest to niewątpliwie jeden z najładniejszych modeli Apple’a ostatnich lat. Problemem była jednak cena i opłacalność względem bazowego iPhone’a 17. Teraz sprawa wygląda zupełnie inaczej.

REKLAMA

iPhone Air mocno potaniał. Niesamowita różnica

iPhone Air na start został wyceniony na 5299 zł. Z kolei podstawowy iPhone 17 kosztował 3999 zł. Od początku nowy model nie sprzedawał się jednak najlepiej, więc już w grudniu sprzęt mogliśmy kupić za ok. 4799 zł – 500 zł taniej.

Dziś, niemal 8 miesięcy od premiery, urządzenie można kupić poniżej 3800 zł. Oznacza to, że sprzęt od momentu debiutu staniał o 1500 zł. W przypadku smartfonów Apple’a takie obniżki nie zdarzają się często, co pokazuje, że firma nie jest zadowolona z wyników sprzedażowych tego modelu.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
iPhone Air
Media Expert

Dla nas, klientów, jest to jednak dobra wiadomość. Dostajemy znacznie taniej to samo urządzenie, które jeszcze niedawno kosztowało o 1300 zł więcej niż podstawowa „siedemnastka”. Bazowy model wciąż trzyma cenę na poziomie 3999 zł za wersję 256 GB, więc iPhone Air stał się od niego po prostu tańszy. Jest obecnie najtańszym iPhonem wydanym we wrześniu i drugim, zaraz po iPhone 17e, najbardziej przystępnym modelem obecnej generacji.

Czytaj też:

Teraz to się opłaca. iPhone Air może konkurować z iPhonem 17

Bazowy iPhone 17 był i jest obecnie jednym z najbardziej opłacalnych modeli Apple'a. W urządzeniu przede wszystkim ulepszono ekran, implementując 6,3-calowy panel OLED o odświeżaniu 120 Hz, zapożyczony z droższego iPhone’a 17 Pro. Smartfon posiada też dwa aparaty 48 Mpix (główny i szeroki) oraz przedni moduł 18 Mpix, który dostosowuje się do pozycji użytkownika.

REKLAMA

Tak naprawdę wybierając zwykłą siedemnastkę zamiast 17 Pro, tracimy jeden aparat i unowocześniony wygląd. Natomiast iPhone Air jeszcze do niedawna był postrzegany jako model znacznie gorszy od iPhone’a 17 – oferował jeden aparat mniej czy pojedynczy głośnik, a wymagał dopłaty ponad 1000 zł. Teraz, mając w kieszeni ok. 4000 zł, walka jest wyrównana. Specyfikacja się nie zmieniła, ale przynajmniej nie trzeba już dopłacać za cieńszą obudowę i ładniejszy design.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
07.05.2026 20:36
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
20:13
Chrome przestanie zdradzać twój adres. Koniec z dokładnym śledzeniem
Aktualizacja: 2026-05-07T20:13:19+02:00
19:56
Google trenuje na grach wojennych. Widziałem ten film, źle się kończy
Aktualizacja: 2026-05-07T19:56:01+02:00
19:32
Samsung nie bierze jeńców. One UI 8.5 ląduje w Polsce, a 9.5 jest tuż za rogiem
Aktualizacja: 2026-05-07T19:32:13+02:00
19:03
Windows dostaje nitro dla procesora. Różnicę zobaczysz od razu
Aktualizacja: 2026-05-07T19:03:42+02:00
18:53
Android nie zamieni się w iOS. Google uspokaja
Aktualizacja: 2026-05-07T18:53:13+02:00
18:29
Zagłosujemy, czy planeta płonie. Prezydent ma chory plan 
Aktualizacja: 2026-05-07T18:29:09+02:00
18:07
Apple reaguje na sukces MacBooka Neo. Nie ma spania, jest ambitny plan
Aktualizacja: 2026-05-07T18:07:30+02:00
17:52
Huawei Watch Fit 5 Pro - recenzja. Jak nowy Apple Watch, tylko ma większy sens
Aktualizacja: 2026-05-07T17:52:43+02:00
17:01
Zachwycili się polskim satelitą. Jeden szczegół dosłownie powala
Aktualizacja: 2026-05-07T17:01:09+02:00
16:40
Huawei pokazuje nowe zegarki. Idealne dla aktywnych i oszczędnych
Aktualizacja: 2026-05-07T16:40:12+02:00
16:01
Google Health w Polsce. Z twojego telefonu znika popularna aplikacja
Aktualizacja: 2026-05-07T16:01:36+02:00
15:18
Myślałem, że Thermomix budzi najwięcej emocji. Chaos sieje ktoś zupełnie inny 
Aktualizacja: 2026-05-07T15:18:42+02:00
14:39
Dyski SSD staną się niesamowicie szybkie. Tylko po co?
Aktualizacja: 2026-05-07T14:39:11+02:00
13:40
Samsung oddaje kasę za telewizor. Nawet 5000 zł
Aktualizacja: 2026-05-07T13:40:26+02:00
12:11
Nowy program lojalnościowy w Ikea. Dostaniesz zniżkę na szafę i klopsiki
Aktualizacja: 2026-05-07T12:11:47+02:00
12:06
To nie są myśliwce, ale mogą zmienić wszystko. Polska szykuje kluczowe zakupy
Aktualizacja: 2026-05-07T12:06:58+02:00
11:48
UE bierze się za AI rozbierające ludzi. "Twardy zakaz"
Aktualizacja: 2026-05-07T11:48:26+02:00
11:29
W Polsce powstaje gigantyczny magazyn energii. Jeden z największych w Europie
Aktualizacja: 2026-05-07T11:29:13+02:00
10:57
Pociągi PKP Intercity pękają w szwach. Przewoźnik właśnie ogłosił rekord
Aktualizacja: 2026-05-07T10:57:19+02:00
10:37
Projekt, który miał zmienić internet. Google skoszował go jak butelki bez kaucji
Aktualizacja: 2026-05-07T10:37:44+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA