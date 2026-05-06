Apple skurczył ofertę Maca. Nawet za fortunę nie kupisz już wszystkiego

Fani Apple'a wciąż otrząsają się po sobotnich doniesieniach o podniesieniu ceny Maca mini wynikającej z usunięcia z oferty wariantu 256 GB. Jednak nie jest to jedyny cios, jaki na klatę musi przyjąć oferta komputerów z Jabłkiem. Bo teraz oberwało się także drugiemu końcu spektrum, czyli najdroższym komputerom Mac Studio.

Apple po cichu tnie ofertę swoich najmocniejszych komputerów

Jak zauważył użytkownik Basic Apple Guy w serwisie X, z oferty oficjalnego sklepu Apple'a zniknęła możliwość wyboru Mac Studio M3 Ultra z pamięcią RAM inną niż zunifikowane 96 GB. Aby upewnić się, że sytuacja nie dotyczy jedynie rynku amerykańskiego, zajrzeliśmy do polskiego sklepu Apple'a i niestety, jest podobnie.

96 GB RAM to jedyna opcja dla Mac Studio M3 Ultra

Mac Studio M3 Ultra to najpotężniejszy komputer w ofercie Apple'a, co dotychczas było odzwierciedlone w możliwych opcjach konfiguracji. Klienci mieli do wyboru M3 Ultra z 28-dzeniowym CPU, 60-rdzeniowym GPU i 32-rdzeniowym Neural Engine lub M3 Ultra z 32-dzeniowym CPU, 80-rdzeniowym GPU i 32-rdzeniowym Neural Engine, od 1 TB do 16 TB pamięci wewnętrznej i od 96 GB do 512 GB RAM. W najbardziej "wypasionym" wariancie kosztował 71 499 zł. Teraz jest to jedynie 50 499 zł.

Obecnie najdroższa możliwa konfiguracja Maca Studio

Oberwało się także trochę słabszemu wariantowi M4 Max. Dotychczas mogliśmy go skonfigurować w wariantach z 36, 64, 96 lub 128 GB RAM. Dziś jest to jedynie 36, 64 i 96 GB.

Z konfiguracji Mac Studio M4 Max zniknęła opcja 128 GB

Oczywiście mówimy tu o absolutnych bestiach wśród komputerów osobistych, które potrzebuje tylko wąska grupa użytkowników - ograniczenie wariantów raczej nie wpłynie negatywnie na przeciętnego Kowalskiego. Mimo wszystko uszczuplenie wyboru to jasny sygnał, że Apple nie jest w stanie pozwolić sobie na fanaberie i przekierowuje zapasy magazynowe do swoich tańszych, lecz znacznie lepiej sprzedających się modeli.

Zdjęcie główne: Girts Ragelis / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 06.05.2026 19:01

