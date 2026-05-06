Apple skurczył ofertę Maca. Nawet za fortunę nie kupisz już wszystkiego
Oferta komputerów Apple'a staje się coraz skromniejsza. Z Mac Studio zniknęły najbardziej wypasione konfiguracje RAM.
Fani Apple'a wciąż otrząsają się po sobotnich doniesieniach o podniesieniu ceny Maca mini wynikającej z usunięcia z oferty wariantu 256 GB. Jednak nie jest to jedyny cios, jaki na klatę musi przyjąć oferta komputerów z Jabłkiem. Bo teraz oberwało się także drugiemu końcu spektrum, czyli najdroższym komputerom Mac Studio.
Apple po cichu tnie ofertę swoich najmocniejszych komputerów
Jak zauważył użytkownik Basic Apple Guy w serwisie X, z oferty oficjalnego sklepu Apple'a zniknęła możliwość wyboru Mac Studio M3 Ultra z pamięcią RAM inną niż zunifikowane 96 GB. Aby upewnić się, że sytuacja nie dotyczy jedynie rynku amerykańskiego, zajrzeliśmy do polskiego sklepu Apple'a i niestety, jest podobnie.
Mac Studio M3 Ultra to najpotężniejszy komputer w ofercie Apple'a, co dotychczas było odzwierciedlone w możliwych opcjach konfiguracji. Klienci mieli do wyboru M3 Ultra z 28-dzeniowym CPU, 60-rdzeniowym GPU i 32-rdzeniowym Neural Engine lub M3 Ultra z 32-dzeniowym CPU, 80-rdzeniowym GPU i 32-rdzeniowym Neural Engine, od 1 TB do 16 TB pamięci wewnętrznej i od 96 GB do 512 GB RAM. W najbardziej "wypasionym" wariancie kosztował 71 499 zł. Teraz jest to jedynie 50 499 zł.
Oberwało się także trochę słabszemu wariantowi M4 Max. Dotychczas mogliśmy go skonfigurować w wariantach z 36, 64, 96 lub 128 GB RAM. Dziś jest to jedynie 36, 64 i 96 GB.
Oczywiście mówimy tu o absolutnych bestiach wśród komputerów osobistych, które potrzebuje tylko wąska grupa użytkowników - ograniczenie wariantów raczej nie wpłynie negatywnie na przeciętnego Kowalskiego. Mimo wszystko uszczuplenie wyboru to jasny sygnał, że Apple nie jest w stanie pozwolić sobie na fanaberie i przekierowuje zapasy magazynowe do swoich tańszych, lecz znacznie lepiej sprzedających się modeli.
Czytaj też:
Zdjęcie główne: Girts Ragelis / Shutterstock