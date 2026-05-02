Mac mini już nie jest taki fajny. Apple wszystko zepsuł

Apple podnosi cenę Maca mini - i to nie o symboliczne kilka złotych, lecz o pełny tysiąc. Najtańszy model kosztuje teraz w Polsce 3999 zł.

Maciej Gajewski
ile pradu pobiera komputer mac mini apple m4 pro
W Stanach Zjednoczonych zrobiło się głośno po publikacji Bloomberga, który opisał, że Apple podniósł cenę Maca mini z 599 do 799 dol., usuwając z oferty wariant 256 GB i zostawiając jako bazowy model ten z 512 GB. Powód? Szalejący popyt na komputery do lokalnych zadań AI oraz ograniczona dostępność pamięci i procesorów. To jednak tylko część historii - dla polskiego odbiorcy dużo ważniejsze jest to, co dzieje się w naszym sklepie Apple. A tutaj zmiana jest jeszcze bardziej dotkliwa.

Polska cena Maca mini: z 2999 zł na 3999 zł

Jeszcze niedawno podstawowy Mac mini kosztował w Polsce 2999 zł. Teraz startuje od 3999 zł. Apple nie zmienił w nim procesora - nadal jest to M4, a jedyną realną zmianą jest usunięcie wersji 256 GB. Dlaczego Apple to zrobił?

Bloomberg wskazuje na dwa główne powody. Po pierwsze, Mac mini stał się ulubioną maszyną programistów i entuzjastów lokalnych modeli AI - zwłaszcza w kontekście narzędzi agentowych i frameworków zoptymalizowanych pod Apple Silicon. Popyt przerósł oczekiwania Apple’a. Drugim są rosnące ceny i ograniczona dostępność pamięci, które zmuszają Apple do „uproszczenia” oferty i przesunięcia bazy na droższe konfiguracje.

Dla wielu osób Mac mini był najtańszą i najbardziej opłacalną drogą do świata macOS-a. Teraz ta droga stała się wyraźnie droższa. W Media Expert najtańszy model kosztuje obecnie 3599 zł, ale to nadal wyraźnie więcej niż dawniej.

W efekcie Mac mini przestaje być „budżetowym” komputerem Apple.  Osoby szukające taniego wejścia w „ekosystem” będą musiały rozważyć używane modele lub… dopłacić. Czasy tanich Maców się kończą, a AI zaczyna dyktować warunki. Jeśli planujesz zakup Maca mini, to… cóż, taniej już raczej nie będzie.

02.05.2026 16:10
Tagi: AppleDesktopyMacmacOS
Najnowsze
16:10
Mac mini już nie jest taki fajny. Apple wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2026-05-02T16:10:00+02:00
16:00
Polacy wyjmują gotówkę z banków. Miliardy chowane w domach
Aktualizacja: 2026-05-02T16:00:00+02:00
11:25
Zakaz telefonów w szkołach. Wszyscy są za. I wszyscy się mylą
Aktualizacja: 2026-05-02T11:25:07+02:00
9:45
Europa zbroi Arktykę. Francuskie kolosy lądują na Grenlandii
Aktualizacja: 2026-05-02T09:45:00+02:00
9:30
Bot, który ma wiedzę sprzed 100 lat. Sprawdzi, jak myśleli wtedy ludzie
Aktualizacja: 2026-05-02T09:30:00+02:00
9:15
Zbudowałem własnego NAS-a. Tyle zapłaciłem
Aktualizacja: 2026-05-02T09:15:00+02:00
9:00
Stworzyli największą mapę 3D Wszechświata. Przez nich nauka ma problem
Aktualizacja: 2026-05-02T09:00:00+02:00
8:45
Dron z silnikiem myśliwca. Firejet to nowa bestia
Aktualizacja: 2026-05-02T08:45:00+02:00
8:30
Podniebny szpieg nowej ery. Przed nim nic się nie ukryje
Aktualizacja: 2026-05-02T08:30:00+02:00
8:15
Zawstydził matematyków. Z chatbotem rozgryzł 60-letnią zagadkę
Aktualizacja: 2026-05-02T08:15:00+02:00
8:00
W Warszawie niszczą kosmiczny sprzęt. Poszukiwanie życia na Marsa w rękach Polaków
Aktualizacja: 2026-05-02T08:00:00+02:00
7:45
Nie rakieta, tylko światło. Opracowali napęd przyszłości
Aktualizacja: 2026-05-02T07:45:00+02:00
7:30
Czarny ekran po rozładowaniu. Użytkownicy masowo zgłaszają awarie
Aktualizacja: 2026-05-02T07:30:00+02:00
7:15
Kometa 3I/ATLAS to mutant. "Posłaniec z mroku"
Aktualizacja: 2026-05-02T07:15:00+02:00
7:00
Wielka pomyłka astronomów. Źle ważyliśmy kosmos
Aktualizacja: 2026-05-02T07:00:00+02:00
16:50
Na wakacje popsujemy Księżyc. Śmieci Muska już tam lecą
Aktualizacja: 2026-05-01T16:50:00+02:00
16:40
Netflix na telefonach z wielką zmianą. To zobaczysz
Aktualizacja: 2026-05-01T16:40:00+02:00
16:30
Czujesz to? Twój laptop właśnie przyspieszył
Aktualizacja: 2026-05-01T16:30:00+02:00
16:20
Microsoft robi z peceta konsolę. Nowy tryb w Windows 11
Aktualizacja: 2026-05-01T16:20:00+02:00
16:10
Apple nie daje rady. Kupujecie za dużo komputerów
Aktualizacja: 2026-05-01T16:10:00+02:00
