Ekspres na każdą kuchnię. Co potrafi Jura ENA8?

Najważniejszym zadaniem ekspresu jest przygotowanie smacznego napoju, ale to nie koniec. To urządzenie, które rzuca się zwykle w oczy od razu po wejściu do kuchni, bo sprzęty z tej kategorii stawiamy zwykle w miejscach, które są łatwo dostępne, aby mieć prostą drogę do ulubionej kawy każdego poranka. Z tego powodu wiele osób zwraca uwagę nie tylko na ich specyfikację, ale i design.

Sam lubię sprzęty marki Jura, bo nie tylko są najwyższą półką jeśli chodzi o precyzję w przygotowywaniu kaw czarnych i mlecznych, ale też ich design przykuwa oko. Innym aspektem, który wiele osób bierze pod uwagę, są gabaryty. Urządzenia z tej kategorii bywają ogromne, ale jeśli ktoś mieszka w bloku z małą kuchnią, to z pewnością doceni, jeśli sprzęt nie zajmie całego blatu.

Jura ENA8 - design

Przykładem ekspresu, który zamyka topowe technologie w ładnej obudowie jest Jura ENA8. W tym przypadku prosta i ponadczasowa forma łączy się z wyrazistymi liniami, a uzupełniona została akcentami takimi jak chromowana tacka na filiżankę lub zbiornik na wodę o krystalicznie czystym, diamentowym wyglądzie.

Obudowa modelu Jura ENA8 oraz wszelkie inne składające się na niego elementy wykonane zostały przy tym z materiałów wysokiej jakości. Nie ma się poczucia obcowania z kiepskiej jakości plastikiem, a wszystkie podzespoły są idealnie ze sobą spasowane. Nic tu nie trzeszczy ani nie zgrzyta.

Ekspres jest przy tym kompaktowy, ale jego niezwykle smukła sylwetka to zaleta nie tylko estetyczna, ale i praktyczna. Wymiary wynoszące 27,1 × 32,3 × 44,5 cm docenią przede wszystkim mieszkańcy bloków (gdzie na kuchnie nie przewidziano zbyt wiele miejsca), ale nie tylko oni - nikt nie lubi, jak sprzęt AGD zagraca kuchenny blat.

Jura ENA8 - dostępne programy

Ekspres jest niewielki, ale i tak pozwala przygotowywać aż 15 różnych napojów po wsypaniu ziaren do umieszczonego na górze pojemnika z młynkiem Aroma, obok którego jest też kanał wsypu na kawę mieloną (np. bezkofeinową). Poza klasyczną czarną kawą, małym espresso, doppio, gorącą wodą lub pianką mleczną, są tu takie programy jak cappuccino, cortado, flat white i latte macchiato.

Do tego dochodzi kawa barista i ta ostatnia opcja jest ciekawa, bo łączy kawę z gorącą wodą tworząc łagodny i lekkostrawny specjał kawowy o pełnym smaku. Do tego programy pozwalają robić wybrane napoje po dwa jednocześnie lub po prostu większą porcję w jednym dużym kubku. Do tego można wybrać specjały mleczne w wariancie Extra Shot z dodatkowym espresso dla jeszcze większego pobudzenia.

Jura ENA8 zdecydowanie spodoba się osobom, które lubią kawy mleczne, bo z jego spienianiem świetnie sobie radzi za sprawą autorskiej technologii marki generującej gładziutką piankę bez widocznych pęcherzyków powietrza. System spieniania, co bardzo istotne, ma funkcję automatycznego czyszczenia systemu mlecznego po użyciu uruchamianą jednym dotknięciem.

Jura ENA8 - obsługa ekspresu

Fakt, iż w modelu ENA8 nie trzeba systemu mlecznego czyścić ręcznie po każdym użyciu, niezwykle doceniam. W przypadku ekspresów do kawy niższej klasy, które są pozbawione tego typu udogodnienia, często rezygnuję ze specjałów mlecznych i piję czarną kawę, gdy się mocno spieszę. W przypadku tego modelu marki Jura często się na nie decyduję nawet jak jestem pod presją czasu.

Doświadczenie nauczyło mnie, że robienie pysznej kawy to najważniejsza, ale nie jedyna istotna cecha, którą powinien charakteryzować się ekspres z wysokiej półki. Najgorszym, co może nas spotkać z rana podczas robienia sobie kawy, gdy jeszcze jesteśmy zaspani, nie jest konieczność dolania wody do umieszczonego z prawej stronie zbiornika czy dosypania ziaren.

O te rzeczy można w końcu zadbać odpowiednio wcześniej - zwłaszcza gdy tak jak w przypadku modelu Jura ENA8 już na pierwszy rzut oka widać, czy jest taka potrzeba. Prawdziwym problemem bywa nieintuicyjne menu wymagające siedemnastu kliknięć, zanim sprzęt ruszy do pracy. Z tego powodu, wybierając model dla siebie, baczną uwagę zwracam na to, czy urządzenie działa sprawnie i szybko.

Na szczęście w przypadku testowanego przez nas modelu ENA8 marki Jura o żadnych problemach z obsługą nie ma mowy, a 2,8-calowy dotykowy wyświetlacz na froncie urządzenia jest niezwykle intuicyjny. Bardzo doceniam również fakt, iż korzystanie z tego ekranu dotykowego nie jest przy tym nawet konieczne. Ekspres do kawy Jura ENA8, jeśli wyposażymy się w moduł WiFi Connect, będzie można obsługiwać za pomocą apki J.O.E.

Jura ENA8 - technologie

Testowany ekspres jest nie tylko atrakcyjny wizualnie, kompaktowy, wygodny w obsłudze oraz przyjazny w konserwacji, ale do tego robi, rzecz jasna, pyszne kawy. Jest to zasługą kilku wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Jura mającą blisko wiek doświadczenia w branży. Jedną z nich jest Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej, w skrócie P.E.P.®, który wydłuża czas ekstrakcji kawy.

Kawa przygotowywana z użyciem technologii P.E.P. ma zwiększoną intensywność aromatu, a jakość jej cremy również się poprawia, bo woda nie przepływa przez zmieloną kawę w sposób ciągły. W parzeniu świetnej kawy pomagają również wysokowydajna pompa generująca ciśnienie na poziomie 15 barów, system grzewczy termoblok oraz regulowana jednostka zaparzająca o pojemności 5-10 g.

Jura ENA8 to przy tym ekspres, który można w dużej mierze spersonalizować. Producent wybrał rzecz jasna domyślne parametry dla każdego z programów, które powinny zadowolić wiele osób, ale zdaje sobie sprawę, że ilu klientów, tyle upodobań co do objętości, intensywności jej smaku, temperatury zaparzania oraz ilości mleka albo pianki, którą uzupełniony zostaną kubek albo szklanka.

W przypadku Jura ENA8 tego typu parametry możemy zmodyfikować, aby kawa była perfekcyjnie dopasowana do kubków smakowych każdego z domowników. Personalizację warto przy tym zacząć od użycia pierścienia obrotowego umieszczonego obok pojemnika na ziarna, który służy do ustawiania stopnia mielenia (uwaga: robimy to, gdy ekspres pracuje, aby uniknąć ryzyka jego uszkodzenia!).

Jura ENA8 - co jeszcze warto wiedzieć?

Wylewka w tym modelu ma regulację wysokości, więc łatwo dopasować ją do najróżniejszych kubków oraz szklanek. Sam w domu mam zarówno wysokie, jak i pękate egzemplarze, z którymi nie chciałbym się rozstawać. Pojemnik na ziarna mieści przy tym do 125 g kawy, więc nie trzeba uzupełniać go co chwilę - podobnie jak tego na wodę z prawej strony obudowy; jego pojemność to 1,1 l.

Co istotne, w pojemniku na wodę montuje się filtr Claris Smart, który wykrywany jest przez ekspres dzięki technologii RFID. To właśnie dzięki temu Inteligentny System Wody wie, iż filtr został zainstalowany oraz przypomni, gdy zajdzie potrzeba jego wymiany. Ekspres automatycznie przełączy się wtedy w tryb okamienienia - więc nie musimy zaprzątać sobie głowy pamiętaniem o tym.

Jura ENA8 ma również spory pojemnik na fusy, w którym zmieści się do 10 porcji kawy, więc nie trzeba biegać z nim co chwilę do śmietnika. Doceniam też, iż wyciąga się go od frontu, więc ekspres można przysunąć w stronę do ściany - nie trzeba zostawiać mu masy wolnego miejsca do operowania pojemnikiem, jak to czasem w przypadku innych modeli bywa.

Testowany model działa przy tym naprawdę sprawnie, co docenią mieszkańcy gospodarstw domowych, w których z ekspresu korzysta na zmianę wiele osób. Świeżo mielone ziarna zaparzane są tutaj w mniej niż 60 sekund, co doceniam za każdym rano, gdy zaraz po obudzeniu, jeszcze zanim dobrze otworzę oczy, jedyne o czym myślę, to o kubku małej czarnej.

Jura ENA8 - cena

A ile za takie urządzenie trzeba zapłacić? Ekspres do kawy Jura ENA8 wyceniony został na 4499 zł, a więcej informacji na jego temat znajdziecie na stronie internetowej producenta. Jeśli zaś myślicie o zakupie tego sprzętu, to warto odpalić ją sobie nie na komputerze, tylko na… smartfonie.

Firma na swojej stronie www nie tylko dokładnie opisuje specyfikację ekspresu Jura ENA8, ale też zamieściła tam interaktywny moduł augmented reality, który pozwala wirtualnie przymierzyć sprzęt w swojej własnej kuchni. Cyfrowy model nakładany jest w czasie rzeczywistym na obraz przechwytywany przez obiektyw.

Dzięki temu jeszcze przed zamówieniem można mieć pewność, iż urządzenie dobrze będzie się komponowało z resztą sprzętów AGD i zmieści się tam, gdzie chcemy je postawić. Jestem gadżeciarzem, więc tego typu bajery, które są nie tylko efektowne, ale i zdecydowanie praktyczne, bardzo sobie cenię.

Piotr Grabiec 26.05.2026 09:00

Lokowanie produktu

