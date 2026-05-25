Chiny lecą po Księżyc. Ta misja ma pobić rekord

Trzech astronautów na pokładzie chińskiego statku kosmicznego Shenzhou-23 weszło już na pokład stacji kosmicznej Tiangong. Zmienią oni trzyosobową załogę stacji.

Jak poinformowała Chińska Agencja ds. Załogowych Misji w Przestrzeni Kosmicznej (CMSA). Nowo przybyli, dowódca misji i inżynier lotów kosmicznych pułkownik Zhu Yangzhu, pilot statku kosmicznego pułkownik Zhang Zhiyuan i specjalista ds. ładunku naukowego Lai Ka-ying, zostali wyniesieni w przestrzeń kosmiczną rakietą nośną Long March 2F z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.

Po około trzech i pół godzinach lotu ich statek kosmiczny zadokował do przedniego portu modułu Tianhe, centralnej części chińskiej stacji kosmicznej, w poniedziałek o 2:45 w nocy.

Następnie Zhu i jego koledzy rozpoczęli prace przygotowawcze do wejścia na stację kosmiczną. Przebrali się ze skafandrów ciśnieniowych w kombinezony do przebywania wewnątrz stacji i skonfigurowali statek kosmiczny.

Ciekawostką jest, że wśród nowoprzybyłych członków załogi znajduje się pierwszy astronauta z Hongkongu. To Lai Ka-ying, 43-letnia policjantka i matka trójki dzieci, która pełni funkcję naukowca nadzorującego ładunek. Powiedziała ona, że ​​inspiracją dla niej był Yang Liwei, pierwsza osoba wysłana w kosmos w ramach chińskiego programu kosmicznego. To rzadka okazja. Czemu nie spróbować? – powiedziała agencji informacyjnej Xinhua.

Przygotowania do lądowania na Księżycu

W ramach kluczowego eksperymentu, co najmniej jeden członek załogi spędzi na orbicie cały rok. Kierownictwo misji ustali, kto to będzie w późniejszym terminie.

Misja ta jest najnowszą częścią ambitnego chińskiego programu kosmicznego, którego celem jest wysłanie człowieka na Księżyc do 2030 r. Następuje ona w trakcie coraz szybszego wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi, które chcą zrealizować załogowe lądowanie na Księżycu do 2028 r.

Misją Shenzhou-23 jest badanie wpływu mikrograwitacji na ludzkie ciało, przeprowadzanie wielu eksperymentów i "badanie ludzkich możliwości adaptacyjnych i ograniczeń wydajnościowych w warunkach długotrwałych lotów kosmicznych" – podały państwowe media.

Chiny z własną stacją kosmiczną

Chiny zbudowały własną stację kosmiczną Tiangong po tym, jak Chiny zostały wykluczone z programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z powodu obaw Stanów Zjednoczonych o bezpieczeństwo narodowe. To aktualnie jedyne państwo na świecie, które posiada taki obiekt na orbicie.

Od 2021 r. Chiny wysyłają astronautów na swoją stację kosmiczną na sześciomiesięczne misje. Trzyosobowa załoga Shenzhou 21, która wystartowała pod koniec października 2025 r., miała na pokładzie najmłodszego chińskiego astronautę, a także cztery myszy, co oznaczało pierwsze żywe ssaki w misji kosmicznej od czasu rozpoczęcia programu kosmicznego przez Pekin.

Roczny pobyt na stacji kosmicznej Tiangong będzie jednym z najdłuższych w historii, niewiele krótszym od 14-miesięcznego rekordu ustanowionego w 1995 r. przez rosyjskiego kosmonautę Walerija Polakowa.

W 2024 r. chińska sonda Chang'e-6 po raz pierwszy pobrała próbki skał z niewidocznej strony Księżyca i przywiozła je na Ziemię. Jeszcze w tym roku Chiny planują przeprowadzić orbitalny lot testowy statku kosmicznego Mengzhou, który ma zabrać astronautów na Księżyc w 2030 r. NASA polanuje wysłanie ludzi na Księżyc w 2028 r.

Bogdan Stech 25.05.2026 18:55

