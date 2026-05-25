Jest sposób na światłowód w cenie pizzy. Potężne promocje, ale trzeba się spieszyć

Orange ruszył z wielką promocję na internet stacjonarny. Światłowód jest teraz dostępny w cenie średniej wielkości pizzy. Z kolei abonamenty można dorwać o 50 proc. taniej.

Albert Żurek
Pomarańczowy operator postanowił wystartować z kilkoma promocjami. Niższe ceny dotyczą zarówno usług stacjonarnych, jak i mobilnych: internetu, telewizji oraz telefonu. Oferty mają być jednak dostępne tylko przez określony czas, dlatego warto się pospieszyć.

Światłowód 300 Mb/s za 40 zł/mies.

Pierwszą z promocji w Orange jest oferta internetu światłowodowego (kupowanego bez dodatkowych usług) w cenie 39,99 zł/mies. Cena ma obowiązywać przez cały okres trwania umowy – od 1. do 24. miesiąca – z gwarancją niezmiennej ceny przez dwa lata. Do comiesięcznych rachunków należy jednak doliczyć 5 zł za wynajem modemu.

Haczykiem jest fakt, że oferta została ograniczona terytorialnie. Dotyczy zatem głównie mieszkańców budynków wielorodzinnych. Posiadacze domów jednorodzinnych najprawdopodobniej będą musieli obejść się smakiem.

Z kolei wybierając wyższe pakiety - 600 Mb/s, 1 Gb/s, 2 Gb/s oraz 8 Gb/s - klient może liczyć na maksymalnie sześć pierwszych miesięcy gratis. Orange jednocześnie pochwalił się, że rozszerzył zasięg prędkości 8 Gb/s na kolejne 62 miasta, dzięki czemu usługa ma być dostępna w aż 112 miejscowościach w całej Polsce.

Kolejne ulepszenie dotyczy pakietu internetu wraz z telewizją. Do każdego planu Orange dodaje 230 kanałów telewizji (pakiet Extra TV) oraz usługę Amazon Prime (o wartości 69 zł rocznie). W praktyce klienci wybierający światłowód 300 Mb/s i mnóstwo kanałów zapłacą 84,99 zł/mies. Wyższe plany światłowodowe z telewizją są odpowiednio droższe – 600 Mb/s kosztuje 125 zł/mies., a 1 Gb/s to koszt 135 zł/mies.

Drugi abonament komórkowy 50 proc. taniej

Ostatnia z promocji dotyczy abonamentu komórkowego. Drugi i trzeci numer w Orange w tym samym planie abonamentowym są dostępne 50 proc. taniej. Czyli jeśli ma się plan L w Orange za 100 zł/mies., można dokupić drugi za 50 zł/mies. z rabatami.

Nowi klienci biorący dwa abonamenty jednocześnie też skorzystają z nowej opcji.

25.05.2026 19:46
