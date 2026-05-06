Apple zrobi coś bardzo nieappleowego. Da ci wybór

Apple znany jest z dyktowania użytkownikom jak mają korzystać z urządzeń i ich oprogramowania. To może się jednak zmienić wraz z premierą iOS 27, który może przewrócić do góry nogami sposób działania Apple Intelligence i Siri. Firma ma pozwolić użytkownikom samodzielnie wybierać modele sztucznej inteligencji odpowiedzialne za generowanie tekstów, tworzenie obrazów czy obsługę części funkcji głosowych.

ChatGPT może stracić uprzywilejowaną pozycję na iPhone'ach

Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, Apple pracuje nad systemem nazwanym wewnętrznie "Extensions" ("Rozszerzenia"). Funkcja ma umożliwiać podłączanie zewnętrznych modeli AI poprzez aplikacje dostępne w App Store. Użytkownik będzie mógł następnie wskazać w ustawieniach, które rozwiązanie ma obsługiwać konkretne funkcje Apple Intelligence.

Obecnie Apple oferuje wyłącznie integrację z ChatGPT od OpenAI, która działa między innymi w Siri, Writing Tools oraz Image Playground. Według Gurmana, strategia jednego z góry narzuconego dostawcy - dość charakterystyczna dla Apple'a - zawiodła, wobec czego koncern chce spróbować innego podejścia.

To wszystko stanowi część strategii Apple'a mającą na celu zdobycie przewagi na rynku sztucznej inteligencji - z zaskakującym zwrotem. Zamiast samodzielnie tworzyć najlepsze oprogramowanie i usługi w zakresie sztucznej inteligencji, firma stawia na to, by ułatwić klientom dostęp do szerokiej gamy rozwiązań na swoich urządzeniach.

Zmiany mają objąć również samego asystenta głosowego. Apple planuje pozwolić użytkownikom wybierać systemy AI firm trzecich do obsługi Siri, zamiast własnej AI. W przypadku wyboru rozwiązań innej firmy, Apple umożliwi także zmianę głosu asystenta na jeden z oferowanych przez wybranego chatbota.

Wraz ze zmianą strategii, do pracy zabrali się także menedżerowie produktu, którzy w newralgicznych miejscach interfejsu umieszczą zastrzeżenia, że "Apple nie bierze odpowiedzialności za treści generowane przez modele firm trzecich". Oprócz tego w App Store pojawi się nowa zakładka, dedykowana wyłącznie aplikacjom AI zgodnym z Extensions.

Apple nie zamierza przy tym rezygnować z własnych modeli AI. Strategia firmy ma jednak przesunąć ciężar rozwoju z budowania jednego zamkniętego rozwiązania na stworzenie platformy umożliwiającej korzystanie z wielu usług jednocześnie.

Malwina Kuśmierek 06.05.2026 11:53

