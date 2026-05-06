REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Apple zrobi coś bardzo nieappleowego. Da ci wybór

Apple może wykonać jeden z największych zwrotów w swojej historii. Firma chce pozwolić użytkownikom iPhone'ów samodzielnie wybierać modele AI wykorzystywane przez Siri i Apple Intelligence.

Malwina Kuśmierek
Apple planuje dopuścić do Apple Intelligence także modele konkurencyjnych firm
REKLAMA

Apple znany jest z dyktowania użytkownikom jak mają korzystać z urządzeń i ich oprogramowania. To może się jednak zmienić wraz z premierą iOS 27, który może przewrócić do góry nogami sposób działania Apple Intelligence i Siri. Firma ma pozwolić użytkownikom samodzielnie wybierać modele sztucznej inteligencji odpowiedzialne za generowanie tekstów, tworzenie obrazów czy obsługę części funkcji głosowych.

REKLAMA

ChatGPT może stracić uprzywilejowaną pozycję na iPhone'ach

Jak informuje Mark Gurman z Bloomberga, Apple pracuje nad systemem nazwanym wewnętrznie "Extensions" ("Rozszerzenia"). Funkcja ma umożliwiać podłączanie zewnętrznych modeli AI poprzez aplikacje dostępne w App Store. Użytkownik będzie mógł następnie wskazać w ustawieniach, które rozwiązanie ma obsługiwać konkretne funkcje Apple Intelligence.

Obecnie Apple oferuje wyłącznie integrację z ChatGPT od OpenAI, która działa między innymi w Siri, Writing Tools oraz Image Playground. Według Gurmana, strategia jednego z góry narzuconego dostawcy - dość charakterystyczna dla Apple'a - zawiodła, wobec czego koncern chce spróbować innego podejścia.

To wszystko stanowi część strategii Apple'a mającą na celu zdobycie przewagi na rynku sztucznej inteligencji - z zaskakującym zwrotem. Zamiast samodzielnie tworzyć najlepsze oprogramowanie i usługi w zakresie sztucznej inteligencji, firma stawia na to, by ułatwić klientom dostęp do szerokiej gamy rozwiązań na swoich urządzeniach.

Zmiany mają objąć również samego asystenta głosowego. Apple planuje pozwolić użytkownikom wybierać systemy AI firm trzecich do obsługi Siri, zamiast własnej AI. W przypadku wyboru rozwiązań innej firmy, Apple umożliwi także zmianę głosu asystenta na jeden z oferowanych przez wybranego chatbota.

Czytaj też: Siri dostanie własną aplikację. Apple w końcu buduje klona ChataGPT

Wraz ze zmianą strategii, do pracy zabrali się także menedżerowie produktu, którzy w newralgicznych miejscach interfejsu umieszczą zastrzeżenia, że "Apple nie bierze odpowiedzialności za treści generowane przez modele firm trzecich". Oprócz tego w App Store pojawi się nowa zakładka, dedykowana wyłącznie aplikacjom AI zgodnym z Extensions.

Apple nie zamierza przy tym rezygnować z własnych modeli AI. Strategia firmy ma jednak przesunąć ciężar rozwoju z budowania jednego zamkniętego rozwiązania na stworzenie platformy umożliwiającej korzystanie z wielu usług jednocześnie.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
06.05.2026 11:53
Tagi: AppleChatbotiOSSiriSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
11:40
Łatwogang zebrał 280 mln zł. Teraz MF wyjaśnia, co z podatkami
Aktualizacja: 2026-05-06T11:40:43+02:00
11:16
System kaucyjny ma nowego rekordzistę. "To wpadało mu w ręce samo"
Aktualizacja: 2026-05-06T11:16:07+02:00
10:28
Coinbase zwolnił 14 proc. ludzi: "AI was nie potrzebuje", a ja wiem, że to się rozsypie
Aktualizacja: 2026-05-06T10:28:43+02:00
9:44
Prezesów Apple czy Google znają wszyscy. Zapytaj, kto rządzi największą firmą świata - cisza
Aktualizacja: 2026-05-06T09:44:38+02:00
9:24
Pożar pożera Puszczę Solską. Samolot gaśniczy spadł podczas akcji
Aktualizacja: 2026-05-06T09:24:30+02:00
8:30
Robotaxi wjeżdżają do Polski. Giganci szykują testy bez kierowców
Aktualizacja: 2026-05-06T08:30:07+02:00
8:02
Microsoft kasuje Copilota na Xboxie. Postawią na "czyste granie"
Aktualizacja: 2026-05-06T08:02:39+02:00
7:32
Amerykanom płacą za to, że kupili iPhone'a. 250 mln dolarów do podziału
Aktualizacja: 2026-05-06T07:32:36+02:00
6:45
Nasza platforma na Morzu Północnym już działa. Tak dociera do nas gaz
Aktualizacja: 2026-05-06T06:45:00+02:00
6:34
USA budzi się po szoku. Wybrali te drony zamiast drogich rakiet
Aktualizacja: 2026-05-06T06:34:00+02:00
6:23
Jak włączyć wbudowany VPN na MacBooku? To prostsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-06T06:23:00+02:00
6:12
Galaxy S27 otrzyma wyczekiwany element. Samsung jednak nas słucha
Aktualizacja: 2026-05-06T06:12:00+02:00
6:01
Zakazali reklam mięsa na ulicach. Popieram, choć nie mam złudzeń
Aktualizacja: 2026-05-06T06:01:00+02:00
20:57
Rząd dereguluje rachunki za prąd. To rewolucja, taki będzie formularz
Aktualizacja: 2026-05-05T20:57:29+02:00
20:52
Apple wrzucił tajną apkę do App Store. Ich firmowy iOS to paskudztwo
Aktualizacja: 2026-05-05T20:52:54+02:00
19:21
Samsung pokazał ekrany przyszłych smartfonów. Będą nas badać jak lekarz
Aktualizacja: 2026-05-05T19:21:35+02:00
19:09
Androida czeka zmiana do samego jądra. Google zdradził, co nadciąga
Aktualizacja: 2026-05-05T19:09:35+02:00
18:45
Telefon od twórców ChatGPT. Znamy już jego największy sekret
Aktualizacja: 2026-05-05T18:45:23+02:00
18:43
Maszyna w Elblągu wydaje dokumenty. Pracuje 24/7 i zawstydza urzędy
Aktualizacja: 2026-05-05T18:43:33+02:00
18:41
Piekło KSeF zamienili w grę. Janusz ma Windowsa XP i fakturę do 17:00
Aktualizacja: 2026-05-05T18:41:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA