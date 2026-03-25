Siri dostanie własną aplikację. Apple w końcu buduje klona ChataGPT

Czerwcowa konferencja WWDC ma być dla Apple'a historycznym momentem. Koncern ma w końcu skończyć walkę z samym sobą i pokazać światu nową, odświeżoną Siri. Wraz z tą aktualizacją Siri ma się stać nie tylko mądrzejsza, ale i działać podobnie jak konkurencja: być chatbotem, mieć własną aplikację, a poza własną aplikacją raczyć użytkownika opcją "Ask Siri".

Siri będzie miała nowy charakter i nowy dom. Apple szykuje nową aplikację

W najnowszej publikacji Mark Gurman z Bloomberga raczy nas pełnym podsumowaniem tego jak ma wyglądać nowa Siri, opisując wszystko co dostanie i co ominie asystenta głosowego Apple'a. Zgodnie z jego przekazem, nowa Siri to przede wszystkim świeży sposób interakcji z użytkownikiem. Asystent ma porzucić dotychczasowy, odpowiadający na komendy charakter i przejść w stronę konwersacyjnego modelu działania - bliższego temu, co oferują dziś ChatGPT, Gemini czy Perplexity.

Kluczowym elementem tej transformacji ma być dedykowana aplikacja Siri. Apple testuje ją równolegle na iPhonie, iPadzie i Macu, co samo w sobie stanowi wyraźne odejście od dotychczasowej filozofii "asystenta w tle" i przejścia do "asystent obok ciebie". Nowa aplikacja ma pełnić rolę centrum interakcji z AI: użytkownik zobaczy historię rozmów, będzie mógł je przypinać, przeszukiwać, a także rozpoczynać nowe wątki w sposób przypominający konwersacje z komunikatorów internetowych.

Interfejs aplikacji Siri ma bazować na znanych schematach - rozmowy w formie bąbelków, pole tekstowe do wpisywania wiadomości, możliwość przełączania między trybem głosowym a tekstowym oraz obsługa załączników, takich jak dokumenty czy zdjęcia. To wyraźny sygnał, że Apple przestaje unikać skojarzeń z konkurencyjnymi chatbotami, nawet jeśli formalnie nadal będzie unikać tego określenia.

"Ask Siri" w każdej aplikacji

Równolegle koncern z Cupertino pracuje nad funkcją "Zapytaj Siri" ("Ask Siri”), która pojawi się w różnych miejscach interfejsu iOS oraz macOS jako kontekstowy przycisk lub przełącznik. Użytkownik będzie mógł zaznaczyć fragment tekstu, zdjęcie czy inny element i natychmiast wysłać go do Siri z prośbą o wyjaśnienie, streszczenie lub rozwinięcie. Różnica względem innych, podobnych mu rozwiązań jest taka, że "Ask Siri" ma działać w aplikacjach systemowych, umożliwiając np. analizę maili, wyszukiwanie powiązanych informacji czy generowanie treści bez opuszczania aktualnego widoku.

Zmiany obejmą również sposób wywoływania Siri. Choć nadal możliwe będzie użycie przycisku zasilania lub komendy głosowej, Apple testuje nowy interfejs osadzony w Dynamicznej Wyspie. Po aktywacji użytkownik zobaczy pole "Wyszukaj lub zapytaj" ("Search or Ask"), które łączy klasyczne wyszukiwanie z funkcjami AI.

To z kolei ma poskutkować stopniowym wygaszaniem Spotlighta, czyli systemowej wyszukiwarki dostępnej na urządzeniach Apple'a. Siri ma przejąć jego rolę i stać się uniwersalnym narzędziem do wyszukiwania - zarówno lokalnych danych, jak i informacji z sieci. Nowy system ma korzystać z tzw. Personal Context, czyli dostępu do wiadomości, notatek czy e-maili użytkownika, aby lepiej dopasować odpowiedzi.

Apple chce również poprawić jakość samych odpowiedzi. Siri ma generować bardziej rozbudowane podsumowania, korzystać z treści internetowych i oferować wyniki w formie uporządkowanych bloków informacji, zbliżonych do tego, co dziś oferują wyszukiwarki oparte na AI.

Nowością będzie także opcja "Napisz z Siri" ("Write with Siri"), dostępna bezpośrednio z poziomu klawiatury. Funkcja ma ułatwić generowanie i edycję tekstu, rozwijając dotychczasowe Narzędzia pisania z Apple Intelligence, które - mimo intensywnej promocji w materiałach marketingowych - pozostają mało widoczne w systemie.

U podstaw Siri, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami samego Apple'a, mają leżeć modele Apple'a oraz rozwiązania Google Gemini. Według plotek Google ma oferować nie tylko same modele AI, ale także infrastrukturę chmurową niezbędną do ich działania.

W tym momencie aż ciśnie się na klawiaturę napisać, że WWDC będzie niezwykle owocne w nowości, a iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27 to spełnienie marzeń osób narzekających na Siri w obecnej formie. Jednak poprzednie doświadczenia z Applem - wielokrotne przesunięcie daty wydania nowej Siri czy przygotowanie całego spotu reklamowego dla funkcji, której nie udało się dowieźć na czas - sprawiają, że jestem ostrożna wobec każdej nowej deklaracji i zapowiedzi.

Zdjęcie główne: Tada Images / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 25.03.2026 10:25

