Apple wybrał mózg nowej Siri. Ale kapitulacja przed rywalem

Apple wprowadził w ramach iOS asystenta głosowego już półtorej dekady temu, ale potem jakby o nim zapomniał. Konkurencyjne usługi takie jak ChatGPT, Google Gemini, Grok, Claude czy Perplexity zawstydzają dziś zarówno Siri, jak i Apple Intelligence. To ostatnie nie tylko pojawiło się na rynku późno, ale do tego okazało się rozczarowaniem. Ta sztuczna inteligencja nie jest dostępna w językach takich jak polski, a do tego… nie ma funkcji chatu. No i aby korzystać z niej w Polsce, trzeba zmienić język systemu.

Co jednak ciekawe, wiele osób zmęczonych jest już na tyle tym całym AI, które można dziś znaleźć nawet w lodówce (obok innych dziwnych rzeczy), więc nie uznawało tego za wadę, tylko zaletę. Mam jednak dla nich złą wiadomość - a jednocześnie fenomenalną dla konsumentów, którzy korzystają z iPhone’ów pomimo faktu, iż Siri oraz Apple Intelligence nie spełnia oczekiwań. Nowym sojusznikiem Tima Cooka stał się jeden z jego największych oponentów. I nie chodzi tu o OpenAI z jego ChatemGPT.

Nowa Siri, czyli gdzie Apple nie może, tam Google’a pośle.

Nie jest tajemnicą, że Apple zdaje sobie sprawę, że w kwestii asystentów głosowych oraz sztucznej inteligencji jest lata za konkurencją pomimo integracji z ChatemGPT, więc firma rozważała mnóstwo scenariuszy dotyczących dalszego rozwoju usług. Teraz już wiemy, że stanęło na tym, iż w stworzeniu nowej wersji Siri pomoże Apple’owi Google. Oba przedsiębiorstwa weszły właśnie w wieloletnią komitywę.

A co to dokładnie oznacza? Ano to, że Apple faktycznie już nie będzie rozwijał AI sam, tylko będzie opracowywał swoje modele sztucznej inteligencji, czyli Apple Foundation Models, z wykorzystaniem technologii opracowanych Google’a. Usługa konkurencji, czyli Gemini, nie zastąpi co prawda Siri i Apple Intelligence, ale stanie się, tak jak przewidywaliśmy, bazą dla firmy z Cupertino podczas dalszych prac nad rozwojem AI.

Otwartym pytaniem pozostaje, kiedy dostaniemy nową wersję Siri. Wiele osób jest przekonanych, iż ta pojawi się na wiosnę wraz z premierą systemu operacyjnego iOS 26.4 do iPhone’ów. Nie zdziwię się jednak, jeśli kwartał to będzie za krótko by w pełni przygotować nową wersję asystenta oraz Apple Intelligence na bazie Gemini. Może się okazać, że nowości zobaczymy dopiero w czerwcu na WWDC 2026.

AI od innych firm radzą sobie z językiem polskim - pora na Apple’a

A czy to oznacza, że wreszcie doczekamy się Apple Intelligence i Siri po polsku?

Byłem niezwykle rozczarowany tym, iż Siri w czasach sprzed boomu na AI nie nauczyła się mówić w naszym języku. Liczyłem na to, że wdrożenie Apple Intelligence tę barierę zniesie, ale tak się nie stało. Fakt, iż teraz Apple’owi w rozwoju rozwiązań z tej kategorii pomoże Google daje użytkownikom z takich krajów nową nadzieję na to, iż ta gehenna się wreszcie skończy.

Usługi takie jak ChatGPT czy właśnie Gemini udowodniły nam, że sztuczna inteligencja może z powodzeniem porozumiewać się z użytkownikiem nie tylko po angielsku, niemiecku czy hiszpańsku, ale też w jego rodzimym języku i to nawet tak trudnym dla maszyn jak polski. A to już najwyższa pora na to, aby Apple przestał traktować po macoszemu klientów z innych krajów niż Stany Zjednoczone.

W przeciwnym razie będę kibicował urzędnikom Unii Europejskiej, z którymi w wielu przypadkach w kontekście DMA się nie zgadzam, aby skutecznie przymusiła firmę do tego, by pozwoliła nam zastąpić Siri czymkolwiek innym. Na ten pomysł wpadli już ich koledzy po fachu z Japonii.

Piotr Grabiec 12.01.2026 17:49

