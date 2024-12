To był kataklizm - globalna awaria internetu zatrzymała świat. Oto wielkie i małe wtopy 2024 r.

Pierwsze egzemplarze Humane AI Pin zostały rozesłane do klientów w kwietniu 2024 roku i co tu dużo mówić, AI Pin okazał się być kompletną klapą. Urządzenie zostało wycenione na 699 dol. (ok. 2850 zł), po czym klienci dowiedzieli się, że do działania AI Pin potrzebuje specjalnej subskrypcji generatywnej sztucznej inteligencji kosztującej 24 dol. (ok. 96 zł) miesięcznie oraz własnej karty eSIM (koszt zależny od operatora) - bez nich urządzenie staje się przyciskiem do papieru. To byłoby do przeżycia, gdyby nie fakt, że gadżet działa niezwykle powoli, nie reaguje na komendy głosowe lub reaguje na nie błędnie, a żywotność baterii pozostawia wiele do życzenia. AI Pin cierpi także ze względu na wady konstrukcyjne powodujące przegrzewanie się urządzenia czy przypadkowe włączanie w sytuacjach, gdy jest on najmniej potrzebny. Ponadto sterowanie hologramem stworzone zostało z myślą o męskich dłoniach, a sama przypinka daje się przypiąć jedynie na koszulkach i t-shirtach - jej magnes jest zbyt słaby na bluzę, marynarkę czy żakiet.