Tak, Apple niszczy sztukę i kreatywność. Ale inaczej niż w oburzającej was reklamie iPada

Można dojść do wniosku, że w tym miejscu oburzeni reklamą podają sobie – symbolicznie, a jakże – rękę z nieoburzonym mną. W pewien sposób i tak można tę reklamę interpretować: Apple ma w nosie konteksty i później ta papka wychodzi w iPadzie. Tylko w tym właśnie rzecz – jeżeli symboliczne przedstawienie problemu było potrzebne, aby go zauważyć, to za chwilę inna symboliczna ilustracja może nas od tego odciągnąć. Nie chodzi więc o metafory, a realną ocenę działań wielkich korporacji. Na to powinniśmy zwracać uwagę dzień w dzień - patrzeć na efekty i konsekwencje, nie symbolikę.