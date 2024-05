Microsoft zabił 4 studia. Duży błąd, Xbox to znów miejsce nudy i kotletów

Be Tango oferta Microsoftu to znowu typowe "hamerykańskie" strzelaniny, wyścigi i samoloty. Czyli coś, co pogrążyło Xboksa One, podczas gdy PlayStation 4 zdobywało serca graczy na całym świecie takimi sztosami jak Bloodborne, Persona 5 czy Final Fantasy 7 Remake. Oczywiście w ofercie Sony także znajdziemy wiele typowych amerykańskich gier akcji, jak Uncharted, ale nie dominują one oferty tak silnie, jak w przypadku Xboksa.