Princess Peach Showtime! Kamień milowy dla Nintendo, średniak dla innych

Boleśnie daje się we znaki zwłaszcza brak trybu kooperacji albo rywalizacji. Nowa gra Japończyków to przygoda wyłącznie dla jednego gracza, podczas gdy część mini-gier aż prosi się o wspólne zawody całej rodziny przed jednym ekranem. Na przykład wyścigi konne albo konkursy pieczenia. Do tego Princess Peach Showtime! nie ma genu długowieczności. Co prawda w grze umieszczono znajdźki do zebrania, ale po przejściu przygód księżniczki nie ciągnie mnie do powrotu.