Xbox ma zawstydzić PlayStation i Nintendo. Nadchodzą cztery wielkie premiery

Podczas wydarzenia zapowiedziana ma być też nowa gra z cyklu Gears of War. Pokazane mają być też nowe materiały z gier Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed oraz Indiana Jones and the Great Circle oraz ich daty premier. Ponoć wszystkie, poza Gears of War, pojawią się do kupienia w najbliższych miesiącach (konkretniej: Call of Duty w październiku, Avowed i nowy Fiight Simulator w listopadzie i Indiana Jones w grudniu). Zademonstrowany ma być też Shattered Space, czyli pierwszy z zapowiedzianych dodatków do gry Starfield, który ma się pojawić jesienią.