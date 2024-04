Na ten przedmiot w Call of Duty trzeba wydać 320 zł

Oczywiście to nie tak, że Bethesda jest źródłem raka we współczesnej branży gier. Firma była po prostu przedsiębiorcza, wdrażając to rozwiązanie jako pierwsza. Jeśli nie ona, na pewno zrobiłby to ktoś inny. Było to wyłącznie kwestią czasu, bowiem już dwie dekady temu giganci branży szukali sposobu na dodatkowe przychody z gier, których produkcja stawała się coraz bardziej kosztowna i wymagająca.