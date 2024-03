Gram w Call of Duty Warzone Mobile na smartfonie. Robi wrażenie

Call of Duty Warzone Mobile nie jest najładniejszą grą mobilną, ale to i tak pokaz imponujących możliwości współczesnych smartfonów. Do tego całkiem przyjemna zabawa, gdy mamy do zabicia 10 - 15 minut. Podczas dłuższych sesji polecam podłączyć do smartfona bezprzewodowy pad. Rozgrywka staje się wtedy radykalnie wygodniejsza.