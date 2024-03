Wcisnęli Call of Duty Warzone do smartfonu. Tak wygląda gra dla Androida i iOS

Co świetne, Call of Duty Warzone Mobile już na premierę będzie oferować obsługę fizycznych kontrolerów, jak Razer Kishi czy Backbone. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by grać z wykorzystaniem dotykowego ekranu, wyświetlającego wirtualne przyciski oraz skróty jak w wielu innych mobilnych grach FPS.