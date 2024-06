Awaria internetu? Oto co warto sprawdzić kiedy internet nie działa

Wystarczy, że uruchomimy w smartfonie tryb punktu dostępowego (zwykle opcja nosi nazwę osobistego hotspotu), by internet komórkowy popłynął do urządzeń, które go właśnie potrzebują - czyli na przykład laptopa, czy komputera stacjonarnego. Nazwę i hasło do nowej sieci Wi-Fi znajdziesz w ustawieniach telefonu (obie rzeczy możesz naturalnie dowolnie modyfikować).