Miał być hit. Concord po 2 tygodniach robi kaput

Sony od lat słynie z produkcji dla pojedynczego gracza, które zachwycają fabułą, grafiką i rozgrywką. Gry takie jak The Last of Us, God of War czy Horizon Zero Dawn to prawdziwe perełki, małe diamenciki warte uwagi każdego gracza. To właśnie te tytuły ugruntowały pozycję Sony jako lidera w świecie gier dla jednego gracza.