Miał być innowacyjny komputer na głowę, ale coś nie wyszło. Apple podjął decyzję w sprawie Vision Pro

Vision Pro to urządzenie mieszanej rzeczywistości, które Apple zaprezentował po raz pierwszy podczas konferencji WWDC w 2023 roku i wypuścił do sprzedaży w lutym bieżącego roku. Z wyglądu Vision Pro może przypominać zestaw VR, jednak bardziej trafnym opisem będzie "komputer na głowę" bo w większości aplikacje i programy dostępne na urządzenie to porty z komputerów Mac i iPadów.



Jeżeli brzmi to mało atrakcyjnie, to takie właśnie jest. Vision Pro zebrało liczne negatywne opinie za stanowczo wygórowaną cenę w porównaniu do możliwości, dyskomfort korzystania, małą baterię oraz ograniczoną bibliotekę aplikacji. Jak się okazuje, po mniej niż roku na rynku, Apple zwija produkcję Vision Pro.