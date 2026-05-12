UE otworzyła iPhone’a. Magia Apple dostępna bez Watcha i AirPodsów

Apple, wraz z najnowszą aktualizacją iOS 26.5, wprowadził zmiany umożliwiające tzw. interoperacyjność z urządzeniami ubieralnymi innych firm. Posiadacze iPhone’ów z Europy (w tym z Polski) dostaną dostęp do funkcji, które dotychczas był w stanie wdrożyć tylko sam Apple w swoich autorskich sprzętach. To efekt dostosowania się do unijnej ustawy o rynkach cyfrowych (DMA).

Apple otwiera iPhone’y na zegarki i słuchawki innych firm

Głównym argumentem fanów sprzętu Apple’a był zamknięty charakter i unikalne funkcje ekosystemu. Korzystając z urządzeń firmy z logo nadgryzionego jabłka, mogliśmy liczyć na automatyczne łączenie się, błyskawiczną konfigurację i działanie bez wykonywania skomplikowanych czynności. Teraz to się zmienia. Dodano bowiem trzy kluczowe nowości:

Parowanie zbliżeniowe dla słuchawek innych firm. Wraz z iOS 26.5 udostępniono funkcję, dzięki której po otworzeniu etui ładującego słuchawek TWS wspierających to rozwiązanie, iPhone wykryje je i automatycznie wyświetli okno parowania dokładnie tak, jak w AirPodsach.

Pełne powiadomienia na zegarkach firm trzecich. Urządzenia noszone po połączeniu z iPhone’em mogą korzystać z łączności wykorzystywanej dotąd do przesyłania komunikatów między smartfonem a Apple Watchem. Powiadomienia będzie można w pełni odczytywać oraz na nie reagować (np. poprzez odpowiedzi). Wcześniej były one wyświetlane głównie w trybie tylko do odczytu.

Aktywności na żywo (Live Activities). Wyświetlanie bieżących statusów (np. czasu pozostałego do przyjazdu kuriera czy wyniku meczu) będzie teraz działać również na zegarkach innych producentów.

Dotychczas wyglądało to tak, że kupując akcesoria inne niż te od Apple, traciliśmy dostęp do wspomnianych udogodnień. Producenci zewnętrznego sprzętu nie mogli oficjalnie wdrożyć pełnego wsparcia dla iPhone’ów, co oczywiście zmniejszało wygodę użytkowników.

W świecie Androida od lat (od 2017 r.) istnieje otwarty standard Google Fast Pair, umożliwiający natychmiastowe łączenie słuchawek Bluetooth dowolnej firmy, która go wdrożyła, z każdym telefonem z systemem Google. Odbywa się to bez wchodzenia w ustawienia, inicjowania parowania przyciskiem czy ręcznego szukania urządzenia. W świecie Apple’a takie rozwiązanie było zarezerwowane wyłącznie dla AirPodsów. Teraz każdy producent słuchawek będzie mógł je zaimplementować.

Drugą ważną zmianą jest możliwość wyświetlania pełnoprawnych powiadomień z iPhone’a na zegarkach i opaskach sportowych firm trzecich. Wcześniej użytkownicy widzieli jedynie podstawowe informacje, często bez opcji szybkiej reakcji, np. wysłania emoji. Wiele zależało tu od pomysłowości producenta, który musiał szukać własnych sposobów na obejście ograniczeń systemu.

Aktywności na żywo to z kolei miły dodatek, choć być może mniej przełomowy niż dwie powyższe zmiany. Wszystkie trzy rozwiązania są już technicznie dostępne, ale musimy chwilę poczekać, aż twórcy akcesoriów zaktualizują swoje oprogramowanie i wdrożą obsługę ulepszonych powiadomień oraz parowania zbliżeniowego w swoich urządzeniach.

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: photoschmidt / Shutterstock.com

Albert Żurek 12.05.2026 17:04

