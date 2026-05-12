Steve Jobs trafi na monetę. Legenda Apple'a ma swój nominał

Jeżeli przegapiłeś aukcję z czekiem podpisanym przez Jobsa, albo nie stać cię na iPhone'a z fragmentem golfa współzałożyciela Apple'a, właśnie pojawił się kolejny gadżet obowiązkowy dla fanów ekscentrycznego wizjonera. Bowiem mennica Stanów Zjednoczonych oficjalnie wpisuje Steve’a Jobsa w historię amerykańskiej numizmatyki. Współzałożyciel Apple'a będzie reprezentował stan Kalifornia w serii monet poświęconych wynalazkom i wynalazcom z USA.

Współzałożyciel Apple'a został twarzą nowej monety kolekcjonerskiej

Projekt przygotowany dla Kalifornii przedstawia młodego Steve’a Jobsa siedzącego na tle charakterystycznych wzgórz północnej części stanu. Autorzy projektu podkreślają, że krajobraz miał symbolizować wpływ kalifornijskiej natury na sposób myślenia Jobsa o technologii i projektowaniu urządzeń. Na monecie umieszczono również hasło "Make Something Wonderful" ("Stwórz coś wspaniałego"), nawiązujące do wypowiedzi wygłoszonej przez Jobsa podczas wewnętrznego spotkania pracowników Apple'a w 2007 r.

Jednodolarowa moneta z wizerunkiem Steve'a Jobsa

Za wybór Jobsa jako reprezentanta Kalifornii odpowiadał gubernator Gavin Newsom. W komunikacie prasowym podkreślono wpływ współzałożyciela Apple'a na rozwój komputerów osobistych, smartfonów i współczesnej elektroniki użytkowej. Wspomniano również o jego działalności w Pixar, gdzie odpowiadał za rozwój pierwszego pełnometrażowego filmu animowanego komputerowo - "Toy Story".

Sama seria monet American Innovation $1 Coin została rozpoczęta przez Mennicę Stanów Zjednoczonych w 2018 r. Każda moneta przedstawia inne osiągnięcie technologiczne, naukowe albo postać związaną z historią amerykańskich innowacji. Program obejmuje wszystkie 50 stanów, Dystrykt Kolumbii oraz amerykańskie terytoria zależne i zakłada wybicie jednej monety dla każdego stanu. Dotychczas w serii pojawiły się motywy poświęcone m.in. żarówce, szczepionce przeciw polio, teleskopowi Hubble’a, komputerowi Cray-1 czy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na awersie wszystkich monet znajduje się Statua Wolności.

Steve Jobs dołącza tym samym do grona postaci kojarzonych z rozwojem amerykańskiej technologii i przemysłu, obok takich nazwisk jak Bernarda Lowna - wynalazcy defibrylatora, Thomasa Edisona - wynalazcy m.in. żarówki i fonografu czy Normana Borlaug - agronoma znanego z zapoczątkowania tzw. zielonej rewolucji.

Sprzedaż monet rusza 12 maja 2026 r. za pośrednictwem strony internetowej mennicy Stanów Zjednoczonych. Kupujący mogą wybierać między rolkami zawierającymi 25 monet a workami menniczymi po 100 sztuk. Mennica ustaliła limit 10 zamówień na gospodarstwo domowe dla obu wariantów. Cena jednej rolki wynosi 61 dolarów (ok. 220,76 zł), natomiast worek 100 monet kosztuje 154,50 dol. (ok. 559 zł). Według zapowiedzi wyprodukowanych zostanie 25 950 egzemplarzy monety z wizerunkiem Steve’a Jobsa.

Malwina Kuśmierek 12.05.2026 11:23

