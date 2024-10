Steve Jobs kazał zniszczyć ten komputer. Teraz może być twój

I tu wchodzi cała na biało perfekcja, która uratowała komputer wystawiony na aukcji. Z racji tego, że Steve Jobs chciał uzyskać idealne połączenia komputera z oprogramowaniem, prototypy były przesyłane do twórców programów działających na Macintoshu. Nie było ich dużo, raptem dwa - edytor tekstu i edytor grafiki. To właśnie twórca edytora tekstu nie zniszczył swojego egzemplarza. I to właśnie on trafił na aukcję. Dzisiaj wiemy, że przetrwały co najmniej dwa modele, ale niektórzy mówią, że istnieją jeszcze trzy, tylko nikt ich nie widział. Bohater artykułu jest wyjątkowy, bo jest pierwszy, co potwierdza numer seryjny.