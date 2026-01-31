REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

30 mln zł za kilka mebli i papierków. Relikwie po mesjaszu elektroniki

8 mln dol. za historię Apple. Ta aukcja pokazała, ile naprawdę warte są narodziny komputerowej rewolucji. Przynajmniej w sercach zamożnych entuzjastów.

Maciej Gajewski
Steve Jobs Apple 50th Anniversary Auction
REKLAMA

Rynek kolekcjonerski technologii właśnie zanotował rekord, który trudno będzie przebić. Zorganizowana przez bostoński dom aukcyjny RR Auction aukcja Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction zakończyła się wynikiem, który nawet najbardziej doświadczonym zbieraczom mógł podnieść ciśnienie. W zaledwie cztery dni sprzedano 191 artefaktów związanych z najwcześniejszymi latami Apple, osiągając łączną kwotę 8 153 074 dol. 

To nie była zwykła aukcja. To była pielgrzymka do źródeł ery komputerów osobistych - i najwyraźniej wielu kolekcjonerów uznało, że za możliwość dotknięcia tej historii warto zapłacić więcej, niż ktokolwiek wcześniej odważył się przewidzieć.

REKLAMA

Czytaj też:

Czek, który rozpoczął historię Apple’a. I który właśnie pobił światowy rekord

Najdroższym przedmiotem aukcji okazał się… czek. Nie komputer, nie prototyp, nie sprzęt. Zwykły, papierowy czek bankowy - choć w tym przypadku słowo zwykły pasuje jak Apple II do współczesnego MacBooka Pro.

Apple Computer Check No. 1, podpisany przez Steve’a Jobsa i Steve’a Wozniaka, osiągnął cenę 2 409 886 dol. To ponad czterokrotność pierwotnej estymacji (500 tys. dol.) i absolutny rekord świata - żaden czek w historii aukcji publicznych nie przekroczył wcześniej miliona.

Dlaczego akurat ten dokument jest tak ważny? 

Bo pochodzi z 16 marca 1976 r., czyli sprzed formalnego założenia Apple Computer, Inc. (1 kwietnia 1976). To materialny dowód chwili, w której wizja dwóch młodych inżynierów zaczęła przybierać realny kształt biznesowy. Czek wystawiono na 500 dol. dla Howarda Cantina - projektanta PCB Apple-1. 

Prototyp Apple-1 Celebration. Płytka, od której zaczęła się rewolucja

Jeśli czek był aktem założycielskim Apple jako firmy to Apple-1 Celebration Prototype Board był aktem założycielskim Apple jako firmy technologicznej.

Ta płytka - znana jako board number zero - to najstarszy znany prototyp Apple-1 wykonany z laminatu fiberglass. To na niej Wozniak testował i walidował projekt pierwszego komputera Apple. To tutaj rodziła się architektura, która później trafiła do Byte Shop i współzapoczątkowała rynek komputerów osobistych.

Cena? 2 750 000 dol. 

Czyli 5,5 raza więcej niż przewidywano.

Nabywca otrzymał nie tylko samą płytkę, ale także zestaw epokowych akcesoriów: 

  • klawiaturę KeyTronic z 1977 r., 
  • zasilacz z epoki, 
  • telewizor Sony CRT, 
  • faksymile manuala Apple-1 i schematu - oba podpisane przez Wozniaka.

Skarby z prywatnej kolekcji Johna Chovaneca - brata Jobsa

Wiele z najciekawszych przedmiotów pochodziło z kolekcji Johna Chovaneca, przyrodniego brata Steve’a Jobsa. To artefakty, które Jobs przekazywał rodzinie - rzeczy osobiste, nieprzeznaczone do publicznego obiegu. 

To właśnie one nadały aukcji wyjątkowy, niemal intymny charakter.

Dziecięce muszki Jobsa - 113 580 dol.

Dziecięce muszki Jobsa

12 klipsowanych muszek z szafy małego Steve’a. Estymacja: 2000 dol. 

Cena końcowa: 113 580 dol. 

Kontrast między tymi kolorowymi, wzorzystymi dodatkami a późniejszym wizerunkiem Jobsa w czarnym golfie jest wręcz symboliczny.

Biurko z jego sypialni - 81 989 dol.

Biurko z sypialni Jobsa

To przy nim Jobs trzymał dokumenty z czasów przed Apple’em. Stało w domu w Los Altos, tuż obok garażu, który przeszedł do legendy.

Wizytówka z odręczną notatką Hi, I’m back - 23 439 dol.

Podpisana przez Jobsa wizytówka

Jobs niechętnie zostawiał po sobie podpisane dokumenty. Każdy taki artefakt to rzadkość - i rynek wycenia to bardzo wysoko.

Dlaczego podpis Jobsa jest tak drogi?

Bo Jobs… prawie nigdy nie podpisywał niczego. Nie lubił autografów, nie podpisywał zdjęć, nie podpisywał sprzętu. W świecie kolekcjonerskim oznacza to jedno: skrajna rzadkość. A rzadkość + kult jednostki = ceny, które potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych inwestorów.

Inne rekordowe przedmioty z aukcji

Aukcja objęła szerokie spektrum artefaktów - od dokumentów finansowych, przez plakaty, po elementy sprzętu.

Pierwsze sprawozdanie finansowe Apple'a (Wells Fargo, marzec 1976)

Pierwsze sprawozdanie finansowe Apple'a

Estymacja: 10 tys. dol.

Cena: 828 569 dol.

Plakat Apple Computer Inc. z 1977 r.

Plakat Apple'a z salonu Jobsa

Wisiał w salonie Jobsa. 

Cena: 659 900 dol.

Oryginalny drewniany futerał Byte Shop dla Apple-1

Apple-1 - obudowa

Cena: 254 375 dol.

Kasety 8-track z muzyką Boba Dylana i Joan Baez

Bob Dylan z kolekcji Jobsa

Cena: 6 250 dol.

Ręcznie adnotowane manuale naprawy samochodów

Podobno Volkswageny się nie psują

Cena: 8 195 dol.

Taśma wstęgowa Apple-1 z prywatnej kolekcji Jobsa

Nie próbujcie tego używać z IBM PC

Cena: 3 273 dol.

Każdy z tych przedmiotów to fragment życia młodego człowieka, który dopiero miał zmienić świat.

Pamiątki po starym Apple’u drożeją jak szalone

Rynek pamiątek Apple rośnie od lat, ale to co wydarzyło się na tej aukcji wyznacza nowy poziom.

Dla porównania:

  • 2022: sandały Birkenstock Jobsa - 218 750 dol. 
  • 2023: nierozpakowany iPhone 1st gen - 63 000 dol. 
  • 2024: podpisana wizytówka Jobsa z 1983 r. - 181 183 dol.

A teraz? 

Czek za 2,4 mln. 

Prototyp za 2,75 mln. 

Plakat za ponad pół miliona.

To nie jest już niszowy rynek. To segment inwestycyjny.

REKLAMA

Dla nas, ludzi technologii, to fascynujące zjawisko. Bo te przedmioty nie są tylko pamiątkami. Są dowodami na to jak szybko i jak daleko zaszła branża, którą dziś traktujemy jako oczywistość. I przypominają, że nawet największe imperia zaczynają się od czegoś tak prozaicznego jak… czek na 500 dolarów.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
31.01.2026 16:10
Tagi: AppleSteve Jobs
Najnowsze
16:00
Chrome zabierze ci więcej RAM-u. Jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-01-31T16:00:00+01:00
9:21
Żołnierze dostaną nowe telefony. "Najważniejsze było bezpieczeństwo"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:21:00+01:00
9:01
Zalegalizują oprogramowanie szpiegujące. "Całkowity brak kontroli"
Aktualizacja: 2026-01-31T09:01:00+01:00
8:30
Która subskrypcja AI wygrywa w 2026? Wskazujemy tanie i dobre
Aktualizacja: 2026-01-31T08:30:00+01:00
8:15
Nowy teleskop kosmiczny będzie potężny. "Chcą odkryć nową fizykę"
Aktualizacja: 2026-01-31T08:15:00+01:00
8:00
Przestawiają granicę prędkości na kolei. 600 km/h to pikuś
Aktualizacja: 2026-01-31T08:00:00+01:00
7:20
Czeka nas pogodowy kataklizm. Wiosną będzie jak na pustyni
Aktualizacja: 2026-01-31T07:20:00+01:00
7:10
Coś szarpie orbitą planety. Księżyc może być kosmicznym potworem
Aktualizacja: 2026-01-31T07:10:00+01:00
7:00
Ten komputer zmieści się w kieszeni. Prądu zużywa tyle, co żarówka
Aktualizacja: 2026-01-31T07:00:00+01:00
21:54
Elon Musk chce stworzyć giganta. Cel: kosmos
Aktualizacja: 2026-01-30T21:54:27+01:00
21:19
Smartfony się obroniły. Możesz planować zakupy
Aktualizacja: 2026-01-30T21:19:01+01:00
20:13
Potężny obiekt wszedł w atmosferę nad Europą. POLSA wydała komunikat
Aktualizacja: 2026-01-30T20:13:31+01:00
19:46
Zaoszczędzisz mnóstwo nerwów na lotnisku? Mamy oficjalny komunikat LOT
Aktualizacja: 2026-01-30T19:46:42+01:00
19:45
W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…
Aktualizacja: 2026-01-30T19:45:04+01:00
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA