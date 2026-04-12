Od garażu Jobsa po iPhone’a. Wszystko w jednym miejscu i nie trzeba lecieć do USA

Ładowanie...

Mój redakcyjny kolega Szymon miał okazję odwiedzić sklep Apple'a w San Francisco i już od progu nazwał je "miejscem, do którego trafiają fani Apple'a po śmierci". Jednak jeszcze za życia możesz przejść przez bramy nieba - albo drzwi całkiem interesującego muzeum.

Fani Apple'a! Zapiszcie ten adres: Proostwetering 5d, 3543 AB Utrecht

W holenderskim Utrecht oficjalnie otwarto The Apple Museum - pierwsze europejskie muzeum w całości poświęcone historii koncernu z Cupertino. Muzeum posiada jedną z największych kolekcji urządzeń Apple'a na świecie, która została zgromadzona w budynku o powierzchni 2000 m2.

Muzeum Apple powstało dzięki współpracy przedsiębiorcy, założyciela i prezesa Fundacji Muzeum Apple, Eda Bindelsa, oraz grupy ponad 50 wolontariuszy, w tym techników, kolekcjonerów i historyków, którzy pomogli w zgromadzeniu i opracowaniu ekspozycji. Wśród zbiorów muzeum znajdziemy niemalże wszystkie urządzenia Apple'a kiedykolwiek wyprodukowane - w tym legendarne komputery Apple I i Apple II.

Wspólnymi siłami starannie wyselekcjonowaliśmy tysiące eksponatów, w tym obszerną kolekcję pozyskaną z dawnego Muzeum Apple w Westerborku, tworząc tym samym podstawy do zapewnienia zwiedzającym naprawdę wyjątkowych wrażeń.

Dumą muzeum - oprócz pokaźnego zbioru eksponatów - jest także makieta garażu rodziców Steve'a Jobsa, w którym Steve Jobs, Steve Wozniak oraz grupka ich znajomych prowadzili konstrukcję i dystrybucję pierwszych komputerów Apple'a.

Makieta garażu Jobsów, The Apple Museum

Poza przedstawieniem historii koncernu poprzez produkty i przestrzenie tematyczne, w tym korytarz "Think Different", Muzeum Apple pochyliło się także nad okresem, w którym Steve Jobs nie był związany z Apple, oraz jego latom spędzonym w firmie NeXT.

The Apple Museum to największy tego typu obiekt w Europie

Wystawa poświęcona komputerom Macintosh, The Apple Museum

Muzeum znajduje się pod adresem Proostwetering 5d, 3543 AB Utrecht i otwarte jest od środy do poniedziałku (nieczynne we wtorki, czynne w weekendy) od 10 do 17. Ceny biletów wahają się od 15 euro (studenci oraz młodzież w wieku od 10 do 17 lat) do 21,5 euro (dorośli). Dzieci do lat 9 wchodzą bezpłatnie.

Malwina Kuśmierek 12.04.2026 08:16

Ładowanie...