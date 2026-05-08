Apple ucina cwaniakom zniżki "na ucznia". Chcesz rabat, to udowodnij

Apple rozpoczął krucjatę przeciwko nadużywaniu promocji dla uczniów i studentów przy zakupie tańszego sprzętu. Do skorzystania z niższej ceny w ofercie edukacyjnej będzie teraz potrzebna weryfikacja.

Albert Żurek
Obecnie w Polsce i wielu innych krajach wygląda to tak, że oferta edukacyjna nie jest w żaden sposób weryfikowana. Sprzęty objęte programem, takie jak laptopy MacBook, komputery Mac czy tablety iPad, teoretycznie można nabyć z rabatem, nawet jeśli nie jest się studentem. Wystarczy wrzucić produkt do koszyka, potwierdzić dane do wysyłki i zapłacić. W pierwszych państwach firma już jednak z tego rezygnuje, a zmiany te mogą wkrótce dotrzeć także do nas.

Apple zaczyna weryfikować, czy jest się studentem lub uczniem

Od 8 maja 2026 r. Apple w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chile wprowadził obowiązek potwierdzenia statusu studenta lub nauczyciela w celu uzyskania zniżek edukacyjnych. Producent wykorzystuje do tego platformę UNiDAYS, która szczególnie za granicą cieszy się wysoką popularnością i zapewnia mnóstwo zniżek podczas zakupów w sklepach znanych marek.

UNiDAYS do działania wymaga potwierdzenia statusu za pomocą dokumentu, takiego jak legitymacja. Dzięki temu uprawnione osoby mogą skorzystać z oferty edukacyjnej Apple’a. Ta, przynajmniej w Polsce, jest naprawdę opłacalna. Dzięki niej można nabyć np. MacBooka Neo w cenie 2499 zł, podczas gdy regularna cena dla przeciętnego Kowalskiego wynosi 2999 zł.

Podobna sytuacja dotyczy innych urządzeń Apple’a: MacBook Air kosztuje 4999 zł zamiast 5499 zł, a iPad Air w wersji 11-calowej – 2599 zł zamiast 2899 zł. Tak jak można się spodziewać, wymóg weryfikacji wynika z wysokiej opłacalności oferty. Bez sprawdzania statusu właściwie każdy może nabyć sprzęt z rabatem, co generuje dla Apple’a straty.

Wymóg weryfikacji to skuteczne narzędzie zapewniające, że tylko studenci, uczniowie lub nauczyciele skorzystają z przywilejów. Jednocześnie Apple rozszerzył ofertę edukacyjną o zegarki Apple Watch: serię 11, SE oraz Ultra 3.

Czy w Polsce też to nas czeka?

Obecnie nie mamy oficjalnych informacji na ten temat. Program UNiDAYS działa wprawdzie w Polsce, ale ogranicza się jedynie do możliwości wykupienia subskrypcji Apple Music za 11,99 zł/mies. zamiast 21,99 zł. Trudno zatem wyrokować, czy w naszym kraju również będziemy musieli weryfikować status przy zakupie sprzętu. W Polsce dużą popularnością cieszy się serwis Uniperks, jednak ten nie prowadzi stałej współpracy z Apple’em.

08.05.2026 18:06
