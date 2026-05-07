Android nie zamieni się w iOS. Google uspokaja

Google uspokaja fanów Androida, twierdząc, że nie zamieni systemu w iOS. Nie zastosuje kontrowersyjnej stylistyki, która nie spodobała się wielu użytkownikom iPhone’ów.

Albert Żurek
Android Liquid Glass
Apple wraz z iOS 26 dokonał rewolucji w wyglądzie interfejsu. Wykorzystał nowe wzornictwo Liquid Glass, które nie przypadło do gustu wielu osobom – nie tylko zagorzałym fanom "nadgryzionego jabłka", ale też posiadaczom sprzętów konkurencji. Google na szczęście nie zdecyduje się na taki krok, a przynajmniej nie w bazowej wersji systemu z zielonym robocikiem.

Android nie będzie kolejnym iOS-em. Google nie skopiuje Liquid Glass

Google zapowiedział duże wydarzenie dotyczące systemu operacyjnego, zaplanowane na 12 maja 2026 r. Zwiastun zasugerował, że kolejna wersja – Android 17 – wprowadzi stylistykę zainspirowaną Liquid Glass. Podczas zapowiedzi zauważono m.in. ikonę Androida z charakterystycznym wykończeniem przypominającym szkło. Dlatego wiele osób uznało, że Google może szykować odpowiedź na rozwiązanie Apple'a.

Na szczęście Sameer Samat, prezes ekosystemu Androida w Google, w odpowiedzi na obawy jednego z użytkowników, który napisał: "proszę, nie kopiuj Apple’a z tym szkłem", potwierdził, że tak się nie stanie. Skomentował to krótko: "nie martw się. To się nie wydarzy!".

Jeśli tak wysoko postawiony pracownik Google zapewnia, że firma nie ma w planach stosowania stylistyki podobnej do Liquid Glass, możemy być o to spokojni. Google od lat buduje swoją tożsamość projektową dzięki Material You. Stosunkowo niedawno wprowadził natomiast Material 3 Expressive, dzięki któremu bazowy Android 15 znacząco wypiękniał i otrzymał mnóstwo elementów stylistycznych charakterystycznych dla innych produktów Google.

Kolorowe podejście najwyraźniej nigdzie się nie wybiera – przynajmniej obecnie i w smartfonach Google Pixel. Inną drogę obierają już natomiast pozostali producenci smartfonów z własnymi nakładkami systemowymi.

Liquid Glass w Androidzie już teraz staje się powszechne

Problem polega jednak na tym, że Android to otwarty system operacyjny. Mimo że inne firmy korzystają z niego jako bazy, nic nie stoi na przeszkodzie w dostosowaniu wyglądu oprogramowania we własny sposób. Chińscy producenci już kilka miesięcy temu skopiowali Liquid Glass, a Samsung wraz z One UI 8.5 także zaczął wykorzystywać przezroczyste elementy na wzór iOS 26.

Liquid Glass zapoczątkowane przez Apple'a może stać się nowym standardem. Producenci smartfonów z Androidem zawsze inspirowali się gigantem z Cupertino i nic nie wskazuje na to, aby tym razem miało być inaczej.

Albert Żurek
07.05.2026 18:53
