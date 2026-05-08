Apple robi AirPodsy, jakich jeszcze nie było. Będą oczami dla Siri

W sieci od prawie dwóch lat krążą pogłoski o pracach Apple'a nad stworzeniem AirPodsów ze wbudowanymi kamerami. Jak się okazuje, prawdopodobnie nie są to plotki. Bo według najnowszych informacji od najbardziej zaufanego informatora uniwersum Cupertino, projekt słuchawek miał wejść już w bardzo zaawansowaną fazę rozwoju, a prototypy urządzenia posiadają niemal finalny wygląd oraz funkcje.

Apple wielkimi krokami zbliża się do premiery AirPodsów wyposażonych w kamery

Nowe informacje w tej sprawie przekazał Mark Gurman z Bloomberga. Według jego źródeł Apple prowadzi obecnie intensywne testy słuchawek wyposażonych w kamery umieszczone w obu pałąkach urządzenia. Sprzęt ma znajdować się na etapie DVT, czyli design validation testing. DVT to proces sprawdzania, czy zaprojektowany produkt spełnia potrzeby użytkownika oraz funkcje, do których został przeznaczony. Jest on jednym z ostatnich etapów przed rozpoczęciem przygotowań do masowej produkcji.

Kamery nie będą jednak służyć do nagrywania filmów ani wykonywania zdjęć. Apple chce wykorzystać je jako "oczy" dla Siri. System ma analizować otoczenie użytkownika i przekazywać dane do funkcji Visual Intelligence rozwijanej przez firmę w ramach Apple Intelligence.

Scenariusze użycia przypominają funkcje dostępne już na iPhone'ach. Przykładowo, użytkownik może spojrzeć na produkty spożywcze i zapytać Siri o możliwe przepisy. Albo może skierować wzrok na plakat wydarzenia w celu dodania daty do kalendarza lub też może korzystać z rozpoznawania punktów orientacyjnych podczas nawigacji z aplikacją map. Różnica polega na tym, że w każdym z tych przykładów nie musi on wyciągać telefonu z kieszeni - AirPodsy widzą co znajduje się wokół użytkownika i przekazują tą informację do iPhone'a by kontynuować dane zadanie.

Z przekazu Gurmana wynika, że nowe słuchawki mają wyglądać podobnie do AirPods Pro 3. Apple planuje zamknąć słuchawki w z lekka innej konstrukcji z wydłużonymi pałąkami, aby zmieścić w nich moduły kamer. Obudowa otrzyma również diodę LED informującą o przesyłaniu danych wizualnych do chmury.

Gurman podaje również, że Apple pierwotnie chciało wprowadzić urządzenie już wcześniej, jednak projekt opóźniły problemy związane z nową wersją Siri. Firma miała przebudować część modeli AI z wykorzystaniem technologii Gemini od Google'a, a odświeżona asystentka ma pojawić się wraz z aktualizacjami systemów oznaczonych jako OS 27.

Apple widzi w AirPodsach jeden z najważniejszych elementów swojej strategii związanej ze sztuczną inteligencją. Dziennikarz Bloomberg twierdzi, że firma pracuje także nad inteligentnymi okularami oraz urządzeniem przypominającym przypinkę lub naszyjnik wyposażony w kamery. Projekty te znajdują się jednak na wcześniejszym etapie rozwoju niż nowe AirPodsy.

Według źródeł Bloomberga Apple spodziewa się dużego zainteresowania nowym sprzętem i już teraz zabezpiecza dostawy komponentów potrzebnych do produkcji. Zadanie komplikuje napięta sytuacja na rynku półprzewodników oraz problemy z dostępnością pamięci i innych układów wykorzystywanych w urządzeniach AI.

Malwina Kuśmierek 08.05.2026 08:13

