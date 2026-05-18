Składany iPhone w kryzysie. Zawiasy mogą uwalić premierę

Według niezliczonych źródeł Apple już w tym roku miał wejść na rynek składanych smartfonów modelem określanym jako iPhone Ultra. Urządzenie powinno zostać pokazane jesienią tego roku wraz z pozostałymi najlepszymi iPhone’ami 18 Pro. Ekspert znający się na łańcuchu dostaw Apple’a uważa, że tegoroczny debiut jest zagrożony.

Apple napotkał poważny problem ze składanym iPhonem

Według chińskiego informatora Momentary Digital, bazującego na źródłach w łańcuchu dostaw, Apple miał zatrzymać próbną produkcję wczesnych egzemplarzy składanego iPhone’a.

Problemem miała być trwałość testowych urządzeń związana z mechanizmem zawiasu. Kluczowy element każdego składanego smartfona został opracowany i wykonany w taki sposób, że ruchome części zużywają się zbyt szybko. Rozwiązanie nie spełnia rygorystycznych standardów jakości Apple’a wymaganych w testach wielokrotnego składania.

Dzisiejsze składaki mogą pochwalić się wysoką trwałością potwierdzoną licznymi testami wytrzymałościowymi. Samsung Galaxy Z Fold 7 wytrzymuje 500 tys. cykli złożeń, co przy typowym użytkowaniu powinno oznaczać brak problemów mechanicznych przez 10 lat. Nie jest jednak jasne, czy Apple ma większe problemy z mechanizmem w porównaniu do innych producentów składanych modeli, czy też stawia wyższe standardy od innych.

Mimo problemów z mechanizmem ekran w pierwszym składanym iPhonie pozostaje w dobrej kondycji nawet po wykonaniu rygorystycznych testów Apple’a. Według informatora panel pozostaje „wizualnie gładki”. Oznacza to, że problem z trwałością nie uszkadza fizycznie wyświetlacza, lecz może powodować inne problemy. Pamiętajmy, że w przypadku ruchomych elementów w smartfonach mogą wystąpić inne usterki, takie jak brak możliwości złożenia telefonu na płasko i nie tylko.

Fizyczne zużycie ruchomych części jest uznawane za niedopuszczalne w smartfonach dostępnych w regularnej sprzedaży.

Debiut składanego iPhone’a może zostać przesunięty na "czas nieokreślony"

Efektem problemów ma być opóźnienie premiery składanego iPhone’a. Niekoniecznie powinniśmy spodziewać się jednak przesunięcia samej prezentacji z września. Projekt i założenia smartfonu są już gotowe, więc Apple wciąż może pokazać pierwszego składaka we wrześniu 2026 r.

Najprawdopodobniej sklepowa premiera zostanie przesunięta o kilka miesięcy względem daty ogłoszenia. Oznacza to, że iPhone Ultra może trafić do klientów dopiero na początku 2027 r.

Albert Żurek 18.05.2026 17:16

