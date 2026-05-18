Metz wchodzi do Polski. Cała gama nowych telewizorów

Ogłoszona przez Metza ekspansja w Polsce nie jest jakimś marketingowym hasełkiem. To konkretne działania: lokalne biuro, współpraca z największym sprzedawcą elektroniki w kraju i pełna ofensywa produktowa - od 32-calowych QLED-ów po 75-calowe QD‑Mini LED. To dobry moment, by przyjrzeć się, co właściwie Metz chce ugrać na naszym rynku i czym zamierza przekonać do siebie polskich odbiorców.

Niemiecka precyzja, chińska skala. Metz po przejęciu przez Skywortha

Metz to marka, która w Niemczech ma status niemal kultowy - kojarzona z solidnością, konserwatywnym wzornictwem i telewizorami klasy premium. Po przejęciu przez Skywortha zyskała jednak coś, czego wcześniej brakowało: globalny łańcuch dostaw, duże moce produkcyjne i zaplecze R&D, które pozwala konkurować z największymi.

Połączenie „niemieckiego rzemiosła z globalnymi innowacjami” (cytat z informacji prasowej nadesłanej przez Metza) ma być fundamentem nowej strategii. I faktycznie - w portfolio Metza coraz więcej modeli korzysta z technologii, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane dla topowych serii największych producentów. Przykładem jest chociażby QD‑Mini LED, który w bieżącym roku staje się jednym z filarów oferty.

Biuro w Polsce i współpraca z Media Expert. Metz przestaje być marką „z importu”

Najważniejsza informacja dla polskich klientów jest prosta: Metz nie będzie już marką, którą kupuje się „na słowo honoru” licząc, że w razie problemów serwis w Niemczech odbierze telefon. Firma otworzyła w Polsce oficjalne przedstawicielstwo handlowe, co oznacza lokalną obsługę, lokalny serwis i realną odpowiedzialność za produkt.

Drugi krok to wejście do Media Expert - największego kanału sprzedaży elektroniki w Polsce. To ruch, który może znacząco zwiększyć rozpoznawalność marki. Współpraca ma zapewnić łatwiejszy dostęp do oferty i szybszą dostawę, co w praktyce oznacza jedno: Metz chce grać w tej samej lidze dystrybucyjnej co Samsung, LG czy TCL.

Nowe telewizory Metz. Od Mini LED po kompaktowe QLED-y

Ekspansji rynkowej towarzyszy ofensywa produktowa. I trzeba przyznać - Metz nie przyjeżdża do Polski z pustymi rękami.

Metz MNH7000Z

Najciekawszą nowością jest seria MNH7000Z - telewizory QD‑Mini LED dostępne w rozmiarach 55, 65 i 75 cali. Producent chwali się ekranem Ultra Matte Screen, który ma skutecznie redukować refleksy. To ważne, bo w polskich mieszkaniach telewizor często stoi naprzeciwko okna, a walka z odbiciami bywa przegrana już na starcie.

Matowa powłoka według obietnic producenta „skutecznie ogranicza refleksy i wpływ światła otoczenia”, a połączenie wysokiej jasności i precyzyjnego lokalnego wygaszania ma zapewniać „kinowe i immersyjne wrażenia”. Jeśli Metz faktycznie dostarczy matową powłokę na poziomie zbliżonym do Samsunga to może to być jeden z ciekawszych telewizorów w swojej klasie.

Metz 60MUF7000Z

Metz wprowadza również model 60MUF7000Z - telewizor, który ma wyróżniać się przede wszystkim rozmiarem. Producent podkreśla, że 60 cali daje „około 20 proc. większą powierzchnię wyświetlania” niż 55 cali. To prawda - przekątna rośnie nieznacznie, ale powierzchnia ekranu już bardzo zauważalnie.

Najciekawsze jest jednak pozycjonowanie cenowe. Metz deklaruje strategię „większy ekran w tej samej cenie”, co oznacza, że model 60-calowy ma kosztować tyle, ile standardowe 55 cali. To ruch, który może przyciągnąć klientów szukających dużego telewizora bez przepłacania.

Metz 60MNH7030Z

Niebawem na rynek trafi kolejny model - 60MNH7030Z. To również telewizor QD‑Mini LED, ale pozycjonowany wyżej niż MUF7000Z. Producent obiecuje „wyższą jasność, głębszy kontrast i wyższą jakość obrazu”, co sugeruje bardziej zaawansowane strefy wygaszania i lepszą matrycę.

Podobnie jak w poprzednim modelu, Metz podkreśla, że 60 cali daje „około 20 proc. większą powierzchnię wyświetlania”. Widać, że firma mocno stawia na ten rozmiar - być może jako alternatywę dla coraz droższych 65 cali.

Metz 32MQH7030Z

W portfolio pojawiają się też mniejsze modele: 32MQH7030Z i 40MQH7030Z. To telewizory QLED, które mają oferować „znakomite odwzorowanie kolorów” i sprawdzić się w sypialniach czy mniejszych pomieszczeniach.

To segment, który wielu producentów traktuje po macoszemu - często trafiają tam matryce o niższej jakości i systemy Smart TV sprzed kilku lat. Jeśli Metz faktycznie dostarczy tu sensowną jakość obrazu to może zdobyć sporą niszę.

Co dalej? Metz zapowiada długofalową obecność

Metz deklaruje, że zamierza „konsekwentnie wzmacniać obecność na rynku europejskim”, korzystając z zasobów Skywortha i rozwijając własne dziedzictwo. Brzmi to jak zapowiedź, że Metz nie traktuje Polski jako jednorazowego eksperymentu. Czy to wystarczy, by zdobyć serca polskich klientów? Trudno powiedzieć. Rynek jest nasycony, konkurencja agresywna, a konsumenci coraz bardziej świadomi. Ale Metz ma kilka atutów: lokalne biuro, mocne zaplecze technologiczne i ofertę, która nie wygląda jak odgrzewany kotlet. Jeśli ceny będą rozsądne, a jakość faktycznie premium - może się okazać, że na polskim rynku telewizorów zrobi się ciekawiej niż zwykle.

Maciej Gajewski 18.05.2026 17:02

