iPhone 18 Pro Max wygląda jak poprzednik, ale Apple ma sposób, byś kupił nowe etui

Nowy iPhone 18 Pro (Max) nie wniesie rewolucji pod względem wyglądu w porównaniu z zeszłorocznymi siedemnastkami. Apple i tak znajdzie sposób, abyś kupił nowe akcesoria, i wyciągnie z ciebie kolejną kasę.

Albert Żurek
Nowe modele iPhone’a będą podobne, ale jednak inne. W najdroższych modelach firma w dalszym ciągu zachowa nowe podejście do wyspy na aparaty rozciągającej się od krawędzi do krawędzi. Największą zmianą mają być kolory. Do sieci wyciekły zdjęcia etui przyszłych modeli, z których dowiadujemy się, że akcesoria obecnych modeli nie będą kompatybilne z nadchodzącymi.

iPhone 18 Pro niby taki sam, ale inny

Z ujawnionych zdjęć przezroczystych etui dowiadujemy się, że Apple zachowa dotychczasową stylistykę projektowania smartfonów. Firma nie wycofa się z obudowy typu unibody wykonanej z aluminium, która również zachodzi na wyspę aparatów. Apple nie bez powodu nazywa to nowe podejście
"płaskowyżem" - zajmuje ono istotną część panelu tylnego.

Z nowych informacji wynika, że Apple zastosuje jednak kilka pomniejszych zmian w konstrukcji urządzeń. Przede wszystkim smartfony mają być nieco grubsze, podobnie jak sama wyspa na aparaty. Sprzęt ma mierzyć 8,8 mm grubości zamiast dotychczasowych 8,75 mm.

Wszystko dlatego, że - jak wynika z wcześniejszych przecieków - firma w serii iPhone 18 Pro ma wprowadzić funkcję zmiennej przysłony dla głównego aparatu z matrycą 48 Mpix. Nieoficjalnie mówi się też o potencjalnym powiększeniu czujnika do rozmiaru 1/1,12 cala.

Patrząc na same zdjęcia etui, trudno ocenić, czy to prawda. Jednak nie od dziś w internecie możemy znaleźć grafiki i atrapy przedstawiające wygląd iPhone’ów 18 Pro. Ich cechą wspólną są nieco większe rozmiary. To dobrze znane podejście Apple’a, które producent stosuje od wielu lat, aby napędzać sprzedaż akcesoriów dla nowych generacji.

Sposób na wyciągnięcie pieniędzy: nieznaczne powiększenie urządzeń

Mimo że iPhone’y 18 Pro będą niemal takie same jak iPhone’y 17 Pro, kupujący nowy model będzie musiał też nabyć nowe etui. Wynika to z nieznacznych różnic w wymiarach smartfonów: 8,8 mm kontra 8,75 mm grubości. Teoretycznie case’y powinny pasować, ale te małe różnice powodują brak kompatybilności.

Akcesoria typu etui dla iPhone’a 18 Pro również nie będą pasować do 17 Pro. Wielkości ekranów nowych modeli mają pozostać na takich samych poziomach: 6,3 cala dla 18 Pro i 6,9 cala dla 18 Pro Max, więc szkła hartowane pozostaną kompatybilne. Według nieoficjalnych informacji Apple zastosuje też mniejszą Dynamic Island (czyli wcięcie na Face ID w ekranie), ale wciąż nie jest to pewne.

18.05.2026 15:32
