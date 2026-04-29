Allegro odpala osobistego asystenta. Będzie ci pomagał

Allegro poinformowało, że wdraża nowe narzędzie bazujące na AI. Po ubiegłorocznym wprowadzeniu asystenta zakupów stworzonego dla klientów platformy, przyszedł czas na funkcję dla sprzedających. Ta będzie dostępna na koncie sprzedającego i wygląda bardzo przydatnie. Co można zrobić z jego pomocą?

Allegro uruchamia asystenta sprzedających bazującego na AI



Nowy asystent sztucznej inteligencji na Allegro działa w taki sposób, że w czasie rzeczywistym analizuje informacje związane z kontem sprzedającego. Możemy go traktować zatem jako analityka i osobistego doradcę. Co potrafi nowe narzędzie polskiej platformy sprzedażowej?

Rozwiązanie zapewnia podstawowe funkcje, takie jak wyjaśnianie zmiany w punktacji jakości sprzedaży i ma wskazać obszary do optymalizacji. Obejmuje też dostęp do wszystkich regulaminów, materiałów pomocowych czy treści szkoleniowych Akademii Allegro, dzięki czemu ma precyzyjnie odpowiadać na pytania związane z zasadami sprzedaży czy kupna.

Co to właściwie oznacza? Że sprzedający na Allegro dostaną dostęp do pomocnika, który wesprze ich w podstawowych czynnościach. Oprócz roli doradcy to też narzędzie analityczne, które według twórców platformy ma wspierać sprzedaż oraz pomóc w prowadzeniu biznesu. Allegro inwestuje w mnóstwo rozwiązań stworzonych dla sprzedawców, aby te odpowiadały coraz to bardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Według Piotra Brzezińskiego, dyrektora działu technologii, asystent w przyszłości ma być:

Systematycznie rozwijany o nowe kompetencje: od optymalizacji ofert, przez inteligentne zarządzanie cenami, aż po wsparcie logistyki. By działały one efektywnie, niezbędne jest zaangażowanie naszych partnerów – to właśnie przez interakcję z nimi asystent uczy się najskuteczniej rozwiązywać pojawiające się wyzwania.

Jakość sprzedaży to jeden z kluczowych parametrów dla naszych partnerów – ma on wpływ na pozycjonowanie ofert na platformie i w efekcie na sprzedaż. Dzięki nowemu asystentowi sprzedający mogą efektywnie poprawiać jakość swojego konta, by skuteczniej docierać do kupujących. To jednak dopiero początek możliwości nowego rozwiązania – dodaje Piotr Brzeziński, Technology Director w Allegro.

Allegro kontynuuje podejście oparte na współpracy z przedsiębiorcami. Tych na Allegro jest już dziś ponad 150 tys. To dzięki nim my, konsumenci, możemy wygodnie i szybko kupować niezbędne produkty.

Albert Żurek 29.04.2026 15:56

