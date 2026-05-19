To koniec fajnych telefonów. Będzie mi smutno

Samsung najwyraźniej planuje zrezygnować z kultowego modelu smartfona. W tym roku zobaczymy ostatniego przedstawiciela tej rodziny. Jeśli to prawda, będę tęsknić. Ty też.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z Flip koniec
Z nowych informacji wynika, że Samsung Galaxy Z Flip 8 może być ostatnim klapkowym, składanym smartfonem koreańskiego producenta. Model, który był wspierany od samego początku, zostanie zapomniany. Jego miejsce zajmie zupełnie nowa forma składanego smartfona – taka, która będzie mogła konkurować z pierwszym składakiem Apple’a.

Samsung może zakończyć erę Galaxy Z Flipów

Samsung w pierwszej kolejności postawił na składane smartfony w kształcie książki: pierwszym w historii składakiem marki był Galaxy Fold, wydany pod koniec 2019 roku. Następnie, kilka miesięcy później (na początku 2020 roku), Samsung wprowadził pierwszego Galaxy Z Flipa (4G), który bardziej przypominał klasyczny smartfon aniżeli dotychczasowe składaki.

Firma przez lata kontynuowała oba pomysły, wprowadzając coraz nowsze wersje urządzeń. Jak dotąd wydano siedem generacji: obecnie na rynku znajdziemy Galaxy Z Flipa 7 oraz Z Folda 7. W tym roku w wakacje Samsung pokaże natomiast ósmą generację, która obejmie standardowo modele Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8.

Oprócz tego w rodzinie składaków koreańskiego producenta pojawi się też zupełnie nowy Galaxy Z Fold 8 Wide. To szersza wersja modelu w kształcie książki, która ma stanowić bezpośrednią odpowiedź na pierwszego składanego iPhone’a. Według doniesień informatora z Chin, Galaxy Z Flip 8 może być jednak ostatnim modelem z tej serii.

Skąd takie twierdzenie? Samsung miał osiągnąć koniec cyklu rozwojowego w przypadku Galaxy Z Flipa 8, natomiast w dalszym ciągu nie pojawiły się żadne wzmianki na temat rozpoczęcia prac nad przyszłorocznym Galaxy Z Flipem 9. To skłoniło informatora do stwierdzenia, że tegoroczny model z klapką może być tym ostatnim.

Podał on też kilka argumentów, takich jak rosnące ceny komponentów, brak możliwości wprowadzania dalszych ulepszeń konstrukcyjnych czy przede wszystkim wzrost popularności modeli z szerokimi ekranami. Czy to jednak powód, aby uśmiercać lubianą i tańszą linię składaków?

Składaki typu Flip nie zapewniają konkretnej przewagi nad zwykłymi smartfonami

Problemem składaków z klapką typu Flip jest to, że takie modele nie wyróżniają się szczególnie na tle zwykłych smartfonów. To właściwie klasyczne telefony wyposażone w mechanizm składania, które po złożeniu oferują mniejszy, zewnętrzny wyświetlacz. Po rozłożeniu mamy do dyspozycji przestrzeń roboczą podobną do tej w tradycyjnych modelach bez elastycznych ekranów.

Z perspektywy klienta ciekawsze są modele w kształcie książki typu Fold, ponieważ w trybie złożonym oferują one doświadczenie przypominające korzystanie ze zwykłego smartfona. Natomiast po rozłożeniu zamieniają się w urządzenia o możliwościach tabletu ze znacznie większą przestrzenią roboczą.

Mimo wszystko jest zbyt wcześnie na grzebanie serii Galaxy Z Flip. Osobiście potraktowałbym nowe doniesienia z dużym dystansem i spokojnie czekał na kolejne wieści na temat Galaxy Z Flipa 9.

19.05.2026 13:07
