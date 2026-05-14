REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Samsung ma dość bezmyślnego scrollowania. Odetnie ci internet

Koniec z prostym ignorowaniem limitów czasu w aplikacjach. Samsung opracowuje system, który ma odcinać od internetu rozpraszające cię aplikacje.

Malwina Kuśmierek
One UI 9 może wprowadzić blokady internetu dla aplikacji
REKLAMA

Zbyt długie przesiadywanie z telefonem w ręku i kciukiem na ekranie to problem społeczny, z którym starają się walczyć również producenci smartfonów i oprogramowania. Cyklicznie przypomnienia o potrzebie ruchu, powiadomienia po każdej kolejnej godzinie spędzonej przy ekranie czy samodzielne nakładanie sobie limitów korzystania z telefonu. Samsung jednak idzie o krok dalej.

REKLAMA

One UI 9 odetnie internet aplikacjom, które pożerają twój czas

Jak informuje serwis Android Authority, w testowej wersji One UI 9 odnaleziono ślady nowego rozwiązania ukrytego w sekcji Connectivity Labs. Funkcja ma nosić nazwę "Zarządzanie siecią w celu optymalizacji koncentracji" i według opisów służyć do ograniczania rozpraszających treści związanych z mediami społecznościowymi, grami czy materiałami wideo.

Funkcja "Zarządzanie siecią w celu optymalizacji koncentracji"

Najważniejsza różnica względem obecnych trybów skupienia polega na sposobie działania. Samsung nie zamierza wyłącznie odliczać czasu spędzonego w aplikacji albo wyświetlać ostrzeżeń. System ma blokować dostęp do internetu konkretnym programom lub całym kategoriom aplikacji. Bez połączenia z siecią media społecznościowe, platformy streamingowe czy gry sieciowe stają się znacznie mniej atrakcyjne.

REKLAMA

Kod odnaleziony w One UI 9 przez redaktorów serwisu wskazuje, że użytkownicy będą mogli korzystać z gotowych kategorii ograniczeń. Samsung przygotowuje podział obejmujący przeglądarki internetowe, gry, media społecznościowe, aplikacje streamingowe oraz pozostałe programy. Dostępna będzie także sekcja własnych filtrów, pozwalająca na blokowanie internetu dla własnego zestawu aplikacji.

Funkcja otrzyma również zabezpieczenia przed łatwym wyłączeniem blokad. W systemie znaleziono liczne odniesienia do sześciocyfrowego kodu PIN. Mechanizm ma obsługiwać konfigurację kodu, jego zmianę, resetowanie oraz procedury odzyskiwania dostępu. Takie rozwiązanie sugeruje, że narzędzie może służyć nie tylko osobom próbującym ograniczyć rozpraszacze podczas pracy lub nauki, ale także rodzicom chcącym kontrolować aktywność dzieci.

REKLAMA

Samsung przygotowuje ponadto tryb "Przestoju". Użytkownik będzie mógł ustawić konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia ograniczeń sieciowych. System automatycznie aktywuje wtedy blokady o wybranych porach dnia, na przykład podczas nauki, pracy albo przed snem.

Na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze, czy funkcja trafi do finalnej wersji One UI 9. Rozwiązanie znajduje się obecnie w eksperymentalnej sekcji Labs, więc Samsung nadal może zmienić jego działanie albo całkowicie zrezygnować z wdrożenia.

REKLAMA

Co to Connectivity Labs w One UI?

Samo Connectivity Labs to ukryta, eksperymentalna sekcja ustawień pozwalająca na podejrzenie różnych ustawień i informacji dotyczących sieci, normalnie niedostępnych w interfejsie. Mowa tu m.in. o statystykach wykorzystania sieci Wi-Fi czy możliwości podejrzenia jakości połączenia na liście dostępnych sieci Wi-Fi.

REKLAMA
Connectivity Labs w One UI. Connectivity Labs to funkcja eksperymentalna, dlatego jest dostępna jedynie w języku angielskim

Connectivity Labs udostępniono wraz z One UI 6, a dostęp do niego można uzyskać poprzez ścieżkę:

Ustawienia -> Połączenia -> WiFi -> trzy kropki w prawym górnym rogu -> Intelligent Wi-Fi -> szybko dotknij pięć razy "Intelligent WiFi" na dole listy opcji

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
14.05.2026 19:13
Tagi: One UISamsung
REKLAMA
Najnowsze
18:43
Planeta płonie, a to dopiero początek. Sami sobie to zrobiliśmy
Aktualizacja: 2026-05-14T18:43:53+02:00
18:12
Zepsują moją ulubioną aplikację do nawigacji. Była idealna
Aktualizacja: 2026-05-14T18:12:22+02:00
17:47
W Forza Horizon 6 Ferrari wypada z czipsów? Sprawdzam ze stoperem
Aktualizacja: 2026-05-14T17:47:16+02:00
17:24
TikTok będzie biurem podróży. Wakacje sprzedadzą ci influencerzy
Aktualizacja: 2026-05-14T17:24:03+02:00
16:51
Tłumacz Google z wyczekiwaną zmianą. Już nie potrzeba internetu
Aktualizacja: 2026-05-14T16:51:24+02:00
16:24
Kuszą Polskę bronią dalekiego rażenia. To brakujące ogniwo naszej armii
Aktualizacja: 2026-05-14T16:24:21+02:00
15:34
Recenzja Forza Horizon 6: chciałem mocno ponarzekać, a tu geniusz
Aktualizacja: 2026-05-14T15:34:47+02:00
15:24
Internet w telefonie Plusa wystrzeli. Jest ważna decyzja
Aktualizacja: 2026-05-14T15:24:35+02:00
14:59
Samsung powie ci o szemranych aplikacjach. Android 17 ulepsza One UI 9.0
Aktualizacja: 2026-05-14T14:59:03+02:00
13:34
Microsoft usunie wadliwe aktualizacje Windowsa 11. Te które sam stworzył
Aktualizacja: 2026-05-14T13:34:00+02:00
13:31
Polski satelita szpiegowski działa. Pokazali zdjęcia rosyjskiej bazy okrętów podwodnych
Aktualizacja: 2026-05-14T13:31:45+02:00
12:47
COBBO 7 Smart-i robi to, czego większość robotów kuchennych nie potrafi: mówi po polsku i gotuje z wyprzedzeniem
Aktualizacja: 2026-05-14T12:47:42+02:00
12:27
Wiceprezes Apple'a: przez Unię Europa dostaje gorszego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-05-14T12:27:39+02:00
12:08
Pokazał, do czego prowadzi brak kaucji. Piękna dolinka zamieniła się w wysypisko
Aktualizacja: 2026-05-14T12:08:03+02:00
11:51
Zbliża się dzień zero dla polskiej armii. Najważniejsze lotnisko w Polsce gotowe
Aktualizacja: 2026-05-14T11:51:59+02:00
11:34
Szwedzi i Polacy zbudują morską potęgę. Mocny militarny sojusz
Aktualizacja: 2026-05-14T11:34:42+02:00
11:01
Polska buduje własnego Shaheda. Hornet PL-AT-1 ma latać daleko i uderzać mocno
Aktualizacja: 2026-05-14T11:01:11+02:00
10:32
Pociągi PKP Intercity zdrożeją? Prezes wyjaśnia
Aktualizacja: 2026-05-14T10:32:49+02:00
9:52
Polskie lotnisko pęka w szwach. Wydadzą miliony, żeby to zmienić
Aktualizacja: 2026-05-14T09:52:27+02:00
9:18
Mieli być przyszłością mediów, dziś padają jak muchy. To lekcja pokory dla wszystkich wydawców
Aktualizacja: 2026-05-14T09:18:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA