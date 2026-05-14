Samsung ma dość bezmyślnego scrollowania. Odetnie ci internet

Ładowanie...

Zbyt długie przesiadywanie z telefonem w ręku i kciukiem na ekranie to problem społeczny, z którym starają się walczyć również producenci smartfonów i oprogramowania. Cyklicznie przypomnienia o potrzebie ruchu, powiadomienia po każdej kolejnej godzinie spędzonej przy ekranie czy samodzielne nakładanie sobie limitów korzystania z telefonu. Samsung jednak idzie o krok dalej.

REKLAMA

One UI 9 odetnie internet aplikacjom, które pożerają twój czas

Jak informuje serwis Android Authority, w testowej wersji One UI 9 odnaleziono ślady nowego rozwiązania ukrytego w sekcji Connectivity Labs. Funkcja ma nosić nazwę "Zarządzanie siecią w celu optymalizacji koncentracji" i według opisów służyć do ograniczania rozpraszających treści związanych z mediami społecznościowymi, grami czy materiałami wideo.

Funkcja "Zarządzanie siecią w celu optymalizacji koncentracji"

Najważniejsza różnica względem obecnych trybów skupienia polega na sposobie działania. Samsung nie zamierza wyłącznie odliczać czasu spędzonego w aplikacji albo wyświetlać ostrzeżeń. System ma blokować dostęp do internetu konkretnym programom lub całym kategoriom aplikacji. Bez połączenia z siecią media społecznościowe, platformy streamingowe czy gry sieciowe stają się znacznie mniej atrakcyjne.

REKLAMA

Kod odnaleziony w One UI 9 przez redaktorów serwisu wskazuje, że użytkownicy będą mogli korzystać z gotowych kategorii ograniczeń. Samsung przygotowuje podział obejmujący przeglądarki internetowe, gry, media społecznościowe, aplikacje streamingowe oraz pozostałe programy. Dostępna będzie także sekcja własnych filtrów, pozwalająca na blokowanie internetu dla własnego zestawu aplikacji.

Funkcja otrzyma również zabezpieczenia przed łatwym wyłączeniem blokad. W systemie znaleziono liczne odniesienia do sześciocyfrowego kodu PIN. Mechanizm ma obsługiwać konfigurację kodu, jego zmianę, resetowanie oraz procedury odzyskiwania dostępu. Takie rozwiązanie sugeruje, że narzędzie może służyć nie tylko osobom próbującym ograniczyć rozpraszacze podczas pracy lub nauki, ale także rodzicom chcącym kontrolować aktywność dzieci.

REKLAMA

Samsung przygotowuje ponadto tryb "Przestoju". Użytkownik będzie mógł ustawić konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia ograniczeń sieciowych. System automatycznie aktywuje wtedy blokady o wybranych porach dnia, na przykład podczas nauki, pracy albo przed snem.

Na obecnym etapie nie wiadomo jeszcze, czy funkcja trafi do finalnej wersji One UI 9. Rozwiązanie znajduje się obecnie w eksperymentalnej sekcji Labs, więc Samsung nadal może zmienić jego działanie albo całkowicie zrezygnować z wdrożenia.

REKLAMA

Co to Connectivity Labs w One UI?

Samo Connectivity Labs to ukryta, eksperymentalna sekcja ustawień pozwalająca na podejrzenie różnych ustawień i informacji dotyczących sieci, normalnie niedostępnych w interfejsie. Mowa tu m.in. o statystykach wykorzystania sieci Wi-Fi czy możliwości podejrzenia jakości połączenia na liście dostępnych sieci Wi-Fi.

REKLAMA

Connectivity Labs w One UI. Connectivity Labs to funkcja eksperymentalna, dlatego jest dostępna jedynie w języku angielskim

Connectivity Labs udostępniono wraz z One UI 6, a dostęp do niego można uzyskać poprzez ścieżkę:

Ustawienia -> Połączenia -> WiFi -> trzy kropki w prawym górnym rogu -> Intelligent Wi-Fi -> szybko dotknij pięć razy "Intelligent WiFi" na dole listy opcji

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 14.05.2026 19:13

Ładowanie...

REKLAMA