One UI 9.0 zainstalujesz już zaraz. Samsung podał konkretną datę

Koreański gigant technologiczny w miniony wtorek ogłosił rozpoczęcie programu testów beta nakładki One UI 9.0 bazującej na Androidzie 17. Zapowiedział też zmiany, jakie czekają użytkowników wraz z nową wersją oprogramowania. Aktualizacja miała rozpocząć się w tym tygodniu, lecz użytkownicy z Polski skorzystają z niej nieco później.

One UI 9.0 z konkretną datą debiutu w Polsce. Samsung ujawnia

Samsung, po poniedziałkowym udostępnieniu oficjalnej, stabilnej wersji One UI 8.5 na zeszłoroczne smartfony z serii Galaxy S25, poszedł za ciosem i ogłosił start programu testów beta One UI 9.0. Oprogramowanie początkowo będzie dostępne dla rodziny Galaxy S26 (modeli S26, S26+ oraz S26 Ultra) dla osób, które wyrażą chęć testowania oraz pobiorą wczesną wersję aktualizacji.

Posiadacze starszych modeli, przynajmniej na początku, mogą zapomnieć o pobraniu najnowszej nakładki. Program jest ograniczony nie tylko pod względem modeli, ale też regionalnie. Samsung pozwala korzystać z wczesnej wersji oprogramowania w Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Indiach oraz u nas w Polsce.

W tym tygodniu nakładka zostanie udostępniona w USA czy Korei, natomiast w Polsce program testów rozpocznie się 26 maja 2026 r. Aby skorzystać z wczesnej wersji One UI 9.0, trzeba będzie zarejestrować się do programu za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.

Kiedy oficjalna wersja One UI 9.0?

Pamiętajmy, że początkowo dostępna będzie tylko testowa wersja oprogramowania. Wydanie beta może wiązać się z błędami oraz utrudnieniami podczas korzystania z telefonu. Nie zaleca się zatem instalowania nakładki, jeśli chce się mieć maksymalnie sprawne urządzenie, pozbawione błędów i problemów np. z czasem pracy na baterii.

Większości użytkowników zaleca się poczekać na aktualizację do stabilnej wersji. Premiera One UI 9.0 ma odbyć się w drugiej połowie roku, wraz z debiutem "nowych flagowych urządzeń Galaxy". Najprawdopodobniej chodzi o serię Galaxy Z8, obejmującą nowego Z Folda 8 Wide. Oczekujemy, że aktualizacja na wcześniejsze modele, takie jak Galaxy S26, będzie dostępna w okolicach września.

Albert Żurek 13.05.2026 14:55

