Samsung już ma betę One UI 9.0 z Androidem 17. Przydatne nowości

Koreański producent ogłosił rozpoczęcie programu testów beta One UI 9.0. Nakładka systemowa nowej generacji zostanie udostępniona do pobrania dla pierwszych użytkowników jeszcze w tym tygodniu. To pierwsze podejście Samsunga do niewydanego Androida 17.

Samsung startuje z One UI 9.0. Które modele się załapią?

Po ostatnim wdrożeniu One UI 8.5 w stabilnej wersji dla serii Galaxy S25, Samsung rozpoczął testy One UI 9.0. Firma ogłosiła start programu beta, który ma rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu. Oprogramowanie będzie dostępne tylko dla posiadaczy najnowszych smartfonów z serii Galaxy S26, czyli S26, S26+ oraz S26 Ultra.

Program beta również jest ograniczony pod względem regionalnym – skorzystają z niego tylko użytkownicy z niektórych krajów. Na szczęście i tym razem Samsung pomyślał o Polakach i udostępnia program także w kraju nad Wisłą. Można powiedzieć, że jesteśmy w światowej elicie, tuż obok Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Korei, Niemiec czy Indii.

Jak skorzystać z One UI 9.0? Należy zgłosić się do programu beta za sprawą aplikacji Samsung Members. Jeśli tylko aktualizacja zostanie udostępniona, w ustawieniach, w sekcji uaktualnień, pojawi się opcja pobrania i zainstalowania nowej nakładki systemowej.

Jakie są nowości One UI 9.0?

Przede wszystkim One UI 9.0 bazuje na najnowszej wersji Androida 17. Jest to zatem pierwsze podejście Samsunga do tegorocznej edycji systemu Google – dotychczasowe One UI 8.0 oraz 8.5 wykorzystywały Androida 16. Oprócz tego Samsung ujawnia kilka innych autorskich zmian w nakładce:

ulepszone centrum szybkiego sterowania, wysuwanego od góry – od teraz użytkownik ma większą kontrolę nad jego układem. Może sterować niezależnie jasnością, dźwiękiem i odtwarzaczem multimediów;

aplikacja Notatki Samsung dostała nowe narzędzia, w tym taśmy dekoracyjne i szerszy wybór stylów linii pióra;

aplikacja Kontakty Samsung zapewnia dostęp do narzędzia Creative Studio, dzięki któremu za pomocą sztucznej inteligencji można tworzyć spersonalizowane karty profilowe;

regulowana prędkość (czułość) myszy do sterowania kursorem w momencie podłączenia zewnętrznego akcesorium;

TalkBack integruje funkcje oferowane oddzielnie przez Samsunga i Google;

nowa opcja Text Spotlight wyświetlająca zaznaczony tekst w większym rozmiarze lub w wyraźniejszej formie w ruchomym oknie, w celu zwiększenia czytelności.

Ciekawą nowością w One UI 9 jest też ulepszona ochrona przed podejrzanymi aplikacjami, która po wykryciu oprogramowania wysokiego ryzyka ostrzega użytkownika, blokuje jego uruchomienie i instalację oraz zaleca usunięcie plików. Obecnie wszystkie te funkcje będą dostępne w wersji testowej, ponieważ zostały wdrożone do wczesnego wydania nakładki.

Przed instalacją należy pamiętać, że wydania beta nakładek systemowych mogą wiązać się z błędami. Dlatego instalację wykonujecie na własne ryzyko.

Albert Żurek 12.05.2026 21:06

