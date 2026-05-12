REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung już ma betę One UI 9.0 z Androidem 17. Przydatne nowości

Samsung wprowadza nakładkę One UI 9.0 bazującą na nadchodzącej wersji Androida 17. Na początku tylko dla wybranych i odważnych użytkowników. Zaraz pobierzesz najnowsze oprogramowanie.

Albert Żurek
ONe UI 9.0 beta
REKLAMA

Koreański producent ogłosił rozpoczęcie programu testów beta One UI 9.0. Nakładka systemowa nowej generacji zostanie udostępniona do pobrania dla pierwszych użytkowników jeszcze w tym tygodniu. To pierwsze podejście Samsunga do niewydanego Androida 17.

REKLAMA

Samsung startuje z One UI 9.0. Które modele się załapią?

Po ostatnim wdrożeniu One UI 8.5 w stabilnej wersji dla serii Galaxy S25, Samsung rozpoczął testy One UI 9.0. Firma ogłosiła start programu beta, który ma rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu. Oprogramowanie będzie dostępne tylko dla posiadaczy najnowszych smartfonów z serii Galaxy S26, czyli S26, S26+ oraz S26 Ultra.

Program beta również jest ograniczony pod względem regionalnym – skorzystają z niego tylko użytkownicy z niektórych krajów. Na szczęście i tym razem Samsung pomyślał o Polakach i udostępnia program także w kraju nad Wisłą. Można powiedzieć, że jesteśmy w światowej elicie, tuż obok Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Korei, Niemiec czy Indii.

Jak skorzystać z One UI 9.0? Należy zgłosić się do programu beta za sprawą aplikacji Samsung Members. Jeśli tylko aktualizacja zostanie udostępniona, w ustawieniach, w sekcji uaktualnień, pojawi się opcja pobrania i zainstalowania nowej nakładki systemowej.

Czytaj też:

Jakie są nowości One UI 9.0?

Przede wszystkim One UI 9.0 bazuje na najnowszej wersji Androida 17. Jest to zatem pierwsze podejście Samsunga do tegorocznej edycji systemu Google – dotychczasowe One UI 8.0 oraz 8.5 wykorzystywały Androida 16. Oprócz tego Samsung ujawnia kilka innych autorskich zmian w nakładce:

  • ulepszone centrum szybkiego sterowania, wysuwanego od góry – od teraz użytkownik ma większą kontrolę nad jego układem. Może sterować niezależnie jasnością, dźwiękiem i odtwarzaczem multimediów;
  • aplikacja Notatki Samsung dostała nowe narzędzia, w tym taśmy dekoracyjne i szerszy wybór stylów linii pióra;
  • aplikacja Kontakty Samsung zapewnia dostęp do narzędzia Creative Studio, dzięki któremu za pomocą sztucznej inteligencji można tworzyć spersonalizowane karty profilowe;
  • regulowana prędkość (czułość) myszy do sterowania kursorem w momencie podłączenia zewnętrznego akcesorium;
  • TalkBack integruje funkcje oferowane oddzielnie przez Samsunga i Google;
  • nowa opcja Text Spotlight wyświetlająca zaznaczony tekst w większym rozmiarze lub w wyraźniejszej formie w ruchomym oknie, w celu zwiększenia czytelności.

Ciekawą nowością w One UI 9 jest też ulepszona ochrona przed podejrzanymi aplikacjami, która po wykryciu oprogramowania wysokiego ryzyka ostrzega użytkownika, blokuje jego uruchomienie i instalację oraz zaleca usunięcie plików. Obecnie wszystkie te funkcje będą dostępne w wersji testowej, ponieważ zostały wdrożone do wczesnego wydania nakładki.

REKLAMA

Przed instalacją należy pamiętać, że wydania beta nakładek systemowych mogą wiązać się z błędami. Dlatego instalację wykonujecie na własne ryzyko.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
12.05.2026 21:06
Tagi: AndroidOne UISamsungSmartfony
Najnowsze
19:54
Wjechał Narwal Flow 2. Robot tak cienki, że mieści się w szafie, ale za ładny, by tam zostać
Aktualizacja: 2026-05-12T19:54:06+02:00
19:27
Piorun 2 coraz bliżej. Co potrafi następca polskiego bestsellera
Aktualizacja: 2026-05-12T19:27:29+02:00
19:02
Googlebook bez tajemnic. Google wymyślił komputer od nowa
Aktualizacja: 2026-05-12T19:02:33+02:00
19:02
Android przyszłości oficjalnie. Oto najlepsze nowości i wielkie zmiany
Aktualizacja: 2026-05-12T19:02:15+02:00
17:57
Apple naprawił guzik w macOS 26.5. Jak mi to spędzało sen z powiek
Aktualizacja: 2026-05-12T17:57:46+02:00
17:55
Europa wypina się na Eurowizję. Przez Izrael znika z anten
Aktualizacja: 2026-05-12T17:55:11+02:00
17:04
UE otworzyła iPhone’a. Magia Apple dostępna bez Watcha i AirPodsów
Aktualizacja: 2026-05-12T17:04:37+02:00
16:33
Samsung robi smartfon ostateczny. Wyciek pokazuje potwora
Aktualizacja: 2026-05-12T16:33:35+02:00
15:26
Tak wygląda szkielet Wszechświata. Kosmiczna sieć widoczna jak nigdy
Aktualizacja: 2026-05-12T15:26:50+02:00
15:18
Allegro rusza ze Smart Weeks. Mocne promocje już tu są
Aktualizacja: 2026-05-12T15:18:48+02:00
15:16
Żabka ma nową usługę. Ubije nią masę punktów i sklepów
Aktualizacja: 2026-05-12T15:16:37+02:00
15:11
Polacy mają sposób na system kaucyjny. W kuchniach nowy król
Aktualizacja: 2026-05-12T15:11:38+02:00
15:05
Jeden dzień, siedem atrakcji, jeden zegarek. Testuję nowy smartwatch Huawei w podróży
Aktualizacja: 2026-05-12T15:05:23+02:00
14:15
Spotify zrobi ci zestawienie wszech czasów. Od założenia konta, dinozaurze
Aktualizacja: 2026-05-12T14:15:00+02:00
12:58
Allegro wchodzi do ChataGPT. Rewolucja w zakupach przez internet
Aktualizacja: 2026-05-12T12:58:32+02:00
12:31
Wróciłem z Szanghaju i nie wiem jak żyć. Polska jest głośna i śmierdząca
Aktualizacja: 2026-05-12T12:31:46+02:00
12:03
Wojsko wysyła Polakom karty mobilizacyjne. Co to oznacza i co trzeba zrobić?
Aktualizacja: 2026-05-12T12:03:07+02:00
11:23
Steve Jobs trafi na monetę. Legenda Apple'a ma swój nominał
Aktualizacja: 2026-05-12T11:23:57+02:00
11:11
Mają zburzyć 4 kamienice, żeby ruszyć z tunelem. "Ale odbudujecie, prawda?" 
Aktualizacja: 2026-05-12T11:11:22+02:00
10:38
Jedna podróż służbowa: zapchana skrzynka i kilka Exceli. Tak firmom znika czas
Aktualizacja: 2026-05-12T10:38:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA