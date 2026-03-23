REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Samsungi z aktualizacją do One UI 9. Sprawdź, czy twój jest na liście

Samsung przygotowuje się do wdrożenia nowej wersji systemu One UI 9 opartej na Androidzie 17. Oprogramowanie pojawi się jeszcze w tym roku. Przyniesie kilka przydatnych nowości, lecz trafi tylko na wybrane modele.

Albert Żurek
REKLAMA

Dla każdego modelu Samsunga w momencie premiery producent deklaruje długość wsparcia. Dziś jest to bardzo dobrze ustandaryzowane: sztandarowe modele z serii S i Z mogą liczyć na 7-letnie aktualizacje systemu i bezpieczeństwa, a rodzina Galaxy A oraz M - 6-letnie. Wraz z nową wersją systemu firma porzuca kolejną generację. Która tym razem idzie w zapomnienie?

REKLAMA

One UI 9.0 i Android 17 to koniec wsparcia dla wielu modeli

Obecnie czekamy na aktualizację do One UI 8.5. Oprogramowanie jest już dostępne dla serii S26, lecz dla starszych modeli ma pojawić się w nadchodzących tygodniach. Oprogramowanie nie wprowadza nowej wersji Androida, lecz zmienia wiele elementów interfejsu Samsunga. Tę wersję otrzymają niemal wszystkie urządzenia, które wcześniej zostały zaktualizowane do One UI 8.0 - do aktualizacji potrzebne są co najmniej modele z rodziny S22.

Z kolei pojawienie się One UI 9 na bazie Androida 17 będzie oznaczać koniec wsparcia dla tej generacji. Modele S22, S22+ i S22 Ultra zatrzymają się na One UI 8.5. Na obsługę nowej wersji oprogramowania mogą jednak liczyć:

  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE;
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE;
  • Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE;
  • Galaxy S26, S26+, S26 Ultra;
  • Galaxy Z Fold 7, 6, 5;
  • Galaxy Z Flip 7, 7 FE 6, 5;
  • Galaxy A57, A56, A55, A54,
  • Galaxy A37, A36, A35, A34;
  • Galaxy A26, A25, A24;
  • Galaxy A17, A16, A15, A07.

Na liście brakuje kilku popularnych modeli z dawnych lat: tańszych Galaxy A53 i A33, sztandarowych S22 oraz składanych Z Flip 4 oraz Z Fold 4. Te urządzenia powinny jeszcze przez jakiś czas otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa, ale brak nowych wersji Androida oznacza koniec ulepszeń pod względem funkcji i zmian w systemie operacyjnym.

Samsung właśnie ogłosił, że jego telefony po aktualizacji oprogramowania wreszcie obsłużą AirDropa - funkcja początkowo jest zarezerwowana dla serii S26, lecz w przyszłości powinna trafić na inne modele. Trudno powiedzieć, czy S22 i inne urządzenia, które zostaną porzucone jeszcze w tym roku otrzymają tę funkcję. 

Czytaj też:

Co nowego w One UI 9.0?

One UI 8.5 wprowadza większe zmiany w wyglądzie i funkcjach systemu operacyjnego Samsunga, dlatego oczekujemy, że One UI 9.0 nie przyniesie rewolucji. Osobiście spodziewam się, że aktualizacja wprowadzi nowości z Androida 17: otwieranie dymków dowolnych aplikacji (wcześniej dostępne m.in. na Messengerze), obsługę łączności satelitarnej czy zaawansowany tryb ochrony.

REKLAMA

Zgodnie z nowym harmonogramem Samsunga większe zmiany powinny zostać wprowadzone dopiero w One UI 9.5. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.03.2026 18:11
Tagi: Aktualizacja AndroidaOne UISamsungSmartfony
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA