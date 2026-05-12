Samsung robi smartfon ostateczny. Wyciek pokazuje potwora

Pokazano pomysł Samsunga na smartfon, który wygląda jak żaden inny. Łączy najlepsze podejścia telefonów Galaxy w jedno. To obraz smartfona ostatecznego.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z TriFold 2 rysik
Samsung w ostatnich miesiącach zaskakuje, jeśli chodzi o nowości w swoich urządzeniach mobilnych. Pod koniec ubiegłego roku do sprzedaży trafił potrójnie składany Galaxy Z TriFold, a na początku 2026 r. Galaxy S26 Ultra otrzymał funkcję prywatności ekranu. Niebawem producent wprowadzi też odpowiedź na pierwszego składaka od Apple’a. Jednocześnie może już pracować nad połączeniem Galaxy Z TriFolda oraz Galaxy S Ultra.

Smartfon Samsunga, który składa się na trzy części i wspiera rysik

Informator xleaks7 dokopał się do wcześniej nieopublikowanych patentów Samsunga, przedstawiających potencjalnie kolejną generację składanego Galaxy Z TriFolda. Urządzenie, tak jak wcześniejszy model, zostało wyposażone w dwa mechanizmy składania, lecz zasadniczą różnicę stanowi dedykowana kieszeń na wbudowany rysik S Pen.

Dotychczas w smartfonach Samsunga tylko seria Galaxy S Ultra (wcześniej Note) była wyposażana w dedykowane sloty na rysiki. Mimo że wcześniejsze generacje Galaxy Z Foldów wspierały S Peny, akcesoria te były sprzedawane osobno. Do ich wykorzystania potrzebne było specjalne etui, ponieważ w obudowie składaków brakowało miejsca na rysik.

fot. xleaks / Saskaitu Israsymas

W tajemniczym, wyciekłym Galaxy Z TriFold Samsung rozwiązał to inaczej. Dostosował mechanizm składania wszystkich trzech segmentów urządzenia w taki sposób, że tuż przy środkowym module ekranu (będącym nieco węższym) znajduje się przestrzeń na S Pen. Nie jest to jednak tylko miejsce pozwalające na przechowywanie rysika.

Według informatora rozwiązanie to umożliwia również bezprzewodowe ładowanie S Pena (najprawdopodobniej dzięki ładowarce indukcyjnej pod ekranem). W środku znajdują się także magnesy, które sprawiają, że akcesorium bezpiecznie trzyma się telefonu.

Takie rozwiązanie sprawi, że smartfony typu Galaxy Z TriFold staną się znacznie lepsze i bardziej wielofunkcyjne. Poprzedni model z 10-calowym ekranem był istnym centrum multimedialnym, natomiast brak wsparcia rysika sprawiał, że urządzenie było ograniczone pod względem np. możliwości robienia notatek czy rysowania. Zastosowanie wbudowanego rysika znacznie zwiększy produktywność urządzenia.

Smartfon ostateczny

Samsung Galaxy Z Foldy (a także TriFold) to urządzenia, które dużymi ekranami są w stanie podnieść produktywność. Jeszcze kilka lat temu to zadanie należało do serii Galaxy Note (a później Galaxy S Ultra). Teraz Samsung może połączyć te dwa doświadczenia i stworzyć smartfon ostateczny, który będzie mógł realnie rywalizować nawet z tabletami, będącymi urządzeniami z zupełnie innej kategorii.

12.05.2026 16:33
