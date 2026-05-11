Samsung bierze się za aplikacje pełne reklam. Twój telefon dostanie nową funkcję

Samsung chce zrobić porządek z aplikacjami, które nie dają użytkownikom spokoju. Pomóc ma nowa opcja w Pielęgnacji urządzenia.

Malwina Kuśmierek
Smartfony Samsung Galaxy dostają Blokowanie aplikacji z nadmiernymi reklamami
Aplikacje na smartfonach można podzielić na dwie kategorie: aplikacje, o których pamiętasz tylko wtedy, gdy są potrzebne i aplikacje, o których nie możesz zapomnieć, bo wysyłają ci więcej reklam i powiadomień, niż cała reszta aplikacji i usług razem wzięta. Samsung chce, aby na smartfonach znajdowały się tylko aplikacje tej pierwszej kategorii. A pomóc ma w tym aktualizacja funkcji Pielęgnacja urządzenia.

Galaxy może wkrótce sam wykrywać aplikacje przesadzające z reklamami

Jak informuje serwis Kailash, funkcja Pielęgnacja urządzenia doczekała się aktualizacji, która przynosi ze sobą nową opcję. Jest nią "Blokowanie aplikacji z nadmiernymi reklamami", która - zgodnie z opisem - przenosi do stanu głębokiego uśpienia aplikacje często wysyłające reklamy.

"Blokowanie aplikacji z nadmiernymi reklamami" jest opcją typu opt-in, co oznacza, że użytkownik musi ją sam włączyć z poziomu Pielęgnacji urządzenia. Jednak po włączeniu będzie ona automatycznie blokować aplikacje, które Samsung uzna za zbyt nachalne.

Ze względu na automatyzację działania funkcji, Samsung dodał zastrzeżenie, że oznaczenie aplikacji jako nadmiernie wysyłających reklamy "nie zawsze może być trafne".

"Blokowanie aplikacji z nadmiernymi reklamami" zauważono w najnowszej wersji aplikacji Pielęgnacja urządzenia na Samsungu Galaxy S26 Ultra, który pracuje pod kontrolą Androida 16 z OneUI 8.5. To z kolei oznacza, że dystrybucja opcji może być ograniczona tylko do urządzeń z tą wersją nakładki. Co nie powinno być większą przeszkodą, biorąc pod uwagę, że dziś rozpoczęła się dystrybucja aktualizacji dla Galaxy S25 oraz Z Fold 7 i oczekuje się, że przed końcem miesiąca powinna otrzymać ją większość urządzeń.

Zdjęcie główne: Maujiri / Shutterstock

11.05.2026 09:53
Tagi: AndroidAplikacjeSamsungSmartfony
