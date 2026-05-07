Samsung nie bierze jeńców. One UI 8.5 ląduje w Polsce, a 9.5 jest tuż za rogiem

Ładowanie...

Po wielu miesiącach oczekiwania na One UI 8.5 posiadacze pierwszych smartfonów Samsunga mogą odetchnąć z ulgą. Nakładka systemowa, która była dostępna wyłącznie dla serii S26 i A57/A37, zaczyna trafiać na zeszłoroczne modele, takie jak Galaxy S25, Z Fold/Flip 7 czy nawet tablety Tab S10. W Europie i Polsce uaktualnienie powinno zostać wydane w następny poniedziałek – obecnie jest dostępne w Korei Południowej. Na kolejne wersje nakładki poczekamy jednak nieco dłużej.

REKLAMA

Samsung już tworzy One UI 9.5. Wiemy, kiedy się go spodziewać

Z najnowszych przecieków użytkownika erenylmaz075 wynika, że Samsung już teraz pracuje nad nakładką systemową One UI 9.5. Gigant technologiczny ma przeprowadzać wewnętrzne testy oprogramowania. Według informatora system pojawi się wraz z debiutem przyszłorocznych smartfonów Galaxy S27.

Autorska nakładka Samsunga następnej generacji będzie bazować na Androidzie 17, zupełnie tak jak One UI 9.0, która ma pojawić się jeszcze w tym roku. Podobna sytuacja dotyczyła nakładki One UI 8.0 – system ten nie wprowadził gigantycznych zmian wizualnych, ale przyniósł Androida 16 do smartfonów Samsunga. Obecna wersja, One UI 8.5, również bazuje na zeszłorocznej wersji systemu Google’a.

Należy pamiętać, że koreański producent wydaje swoje sztandarowe smartfony na początku roku. Od premiery obecnej generacji Galaxy S26 minęły dopiero dwa miesiące – urządzenia trafiły na rynek 11 marca 2026 r. Dlatego pojawienie się Galaxy S27 to wciąż odległa perspektywa prawie roku. Jeśli producent zachowa dotychczasowy harmonogram, oczekujemy, że rodzina Galaxy S27 zadebiutuje dopiero w marcu 2027 r.

Z wcześniejszych doniesień wynika, iż Samsung planuje zmiany w przyszłorocznej serii Galaxy S. Zamiast trzech modeli, w następnym roku znajdą się cztery urządzenia, w tym zupełnie nowy wariant Pro, który uplasuje się pomiędzy modelem Plus a Ultra.

Czytaj też:

One UI 9.0 zadebiutuje jeszcze w tym roku

Ostatnio do sieci wyciekły informacje, jakoby Samsung miał już przygotowywać One UI 9.0. Oprogramowanie jest weryfikowane wewnętrznie i w niedalekiej przyszłości trafi do publicznego programu testów. Nakładka wprowadzi przede wszystkim Androida 17 do smartfonów Samsunga, ale oczekujemy wraz z nią także kilku innych ulepszeń.

REKLAMA

Oprogramowanie ma pojawić się wraz z przyszłą generacją składanych smartfonów Galaxy Z, w tym z zupełnie nowym Galaxy Z Fold 8 Wide, który ma powalczyć o rynek ze składanym iPhone’em.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 07.05.2026 19:32

Ładowanie...