Straszyli, że Samsung usunie kluczową aplikację. Korzystasz z niej codziennie

W kwietniu 2026 r. pojawiły się doniesienia, jakoby Samsung miał zrezygnować z autorskiej aplikacji do wysyłania SMS-ów – Samsung Wiadomości. Zmiana miała dotknąć wszystkich posiadaczy Galaxy już w lipcu, ale tak się nie stanie. Użytkownicy z Europy i Polski są bezpieczni i mogą korzystać ze swoich telefonów tak, jak dotychczas.

Samsung wycofuje aplikację Wiadomości, ale nie w Europie

Aplikacja miała nie tylko zostać wyłączona, ale też wycofana ze sklepu z narzędziami koreańskiego producenta. W tamtym czasie nie znaliśmy jednak kluczowej informacji: zmiana dotyczy wyłącznie rynku amerykańskiego.

Jak twierdzi SamMobile, Samsung nie planuje wyłączenia autorskiej aplikacji Wiadomości w krajach innych niż USA. To oznacza, że użytkownicy w Europie i Polsce nie są zmuszeni do przejścia na Wiadomości Google. Identyczny komunikat znajduje się na stronie internetowej aplikacji Samsung Wiadomości, gdzie widnieje jasna informacja: "dotyczy tylko rynku amerykańskiego".

Dla użytkowników smartfonów Galaxy z Polski to świetna wiadomość. Nie ma potrzeby zmiany dotychczasowej aplikacji do wysyłania i odbierania wiadomości. Użytkownicy w dalszym ciągu mają wybór – mogą, lecz wcale nie muszą przechodzić na rozwiązanie dostarczone przez Google’a. Ci, którzy nie lubią zmian, mogą pozostać przy dobrze znanej i sprawdzonej aplikacji.

Od lipca 2026 r. nic się w tej kwestii nie zmieni. Aplikacja będzie działać tak jak wcześniej, na dotychczasowych zasadach. Samsung przynajmniej na razie nie ma w planach wycofywania własnej aplikacji Wiadomości na większości rynków. Jeśli z czasem to się zmieni, firma poinformuje użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

Samsung preferuje, abyś korzystał z aplikacji Wiadomości Google

Od kilku generacji smartfonów Samsung instaluje obie aplikacje do przesyłania wiadomości: własną oraz tę od Google. Uruchamiając domyślną aplikację koreańskiego producenta, możemy spotkać komunikat, że oprogramowanie od Google zapewnia więcej funkcji – wspiera m.in. standard RCS, który pozwala na wysyłanie wiadomości czy zdjęć podobnie jak przez klasyczny komunikator internetowy.

W dalszym ciągu jednak firma pozwala pozostać przy dotychczasowych Wiadomościach Samsung. Oznacza to, że użytkownik ma wybór. Prawda jest jednak taka, że aplikacja koreańskiego producenta dla większości Polaków jest wystarczająca. Klasyczne SMS-y cieszą się znacznie większą popularnością niż ulepszone RCS-y. Niektórzy operatorzy w Polsce – np. Play – nawet nie obsługują tej technologii przesyłania wiadomości.

Niezależnie od tego, z której aplikacji będziecie korzystać, obie z perspektywy użytkownika działają niemal tak samo.

Albert Żurek 06.05.2026 21:22

