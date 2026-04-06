Smartfony Samsunga z wielką zmianą. Tak już nie wyślesz wiadomości

Na witrynie serwisowej Samsunga pojawił się oficjalny komunikat „End of Service Announcement” dla aplikacji Samsung Wiadomości. Producent zapowiada, że usługa zostanie wyłączona w lipcu. Po tej dacie z poziomu Samsung Wiadomości nie wyślesz już żadnej zwykłej wiadomości (wyjątkiem będą jedynie numery alarmowe i zdefiniowane w systemie kontakty alarmowe) a aplikacja zniknie z Galaxy Store i nie będzie jej można już pobrać.

Komunikat dotyczy urządzeń Galaxy z Androidem 12 i nowszym. Starsze modele, działające na Androidzie 11 lub wcześniejszym, są z tego komunikatu wyłączone - tam Samsung Wiadomości ma działać dalej, przynajmniej według obecnych zapowiedzi.

Czytaj też:

W samym Samsung Wiadomości pojawią się powiadomienia i ekranowe instrukcje przejścia na Google Wiadomości. Na Androidzie 14 i nowszym ikona Google Wiadomości ma się nawet automatycznie przenieść do doku na ekranie głównym, zastępując dotychczasową aplikację Samsunga.

Google Wiadomości wchodzi na salony. Co z tego ma Samsung, a co użytkownik

Formalnie cała operacja jest sprzedawana jako „upgrade doświadczenia wiadomości” i „ujednolicenie komunikacji na Androidzie”. W praktyce chodzi o to, że Samsung przestaje utrzymywać własną, równoległą infrastrukturę i aplikację do wiadomości, a zamiast tego w pełni stawia w tej kwestii na Google’a.

Google od lat buduje własne zaplecze dla Rich Communication Services - następcy SMS‑ów, który dodaje m.in. wysyłanie zdjęć i wideo w wysokiej jakości, potwierdzenia odczytu, wskaźniki pisania, czaty grupowe z „prawdziwego zdarzenia” i szyfrowanie end‑to‑end. W Samsung Wiadomości obsługa RCS była mocno zależna od operatora i regionu, a implementacja Google’a działa „ponad” operatorami, przez serwery tegoż Google’a. Przejście na Google Wiadomości to de facto przyznanie, że Samsung uznał za bezcelowe dalsze utrzymywanie własnej infrastruktury pod RCS-y.

Czynnikiem są też AI i Gemini. W oficjalnym komunikacie Samsung firma podkreśla zalety wspomaganego przez sztuczną inteligencję filtru antyspamowego Google’a i funkcje oparte na Gemini - od inteligentnych podpowiedzi odpowiedzi po zabawy z multimediami. No i Google Wiadomości od dawna obsługuje wygodne korzystanie z wiadomości na wielu urządzeniach - telefonie, tablecie, zegarku, a nawet w przeglądarce na komputerze. Samsung w swoim ekosystemie próbował robić podobne rzeczy, ale znów: utrzymywanie równoległego rozwiązania do tego, co i tak jest preinstalowane na większości Androidów przestaje się spinać.

Zegarki też oberwą. Tizen traci historię rozmów

Zmiana nie dotyczy tylko telefonów. Samsung zapowiada również koniec Samsung Wiadommości na zegarkach z Tizenem - czyli na starszych Galaxy Watchach sprzed przejścia na Wear OS.

Po wyłączeniu usługi na telefonach zegarki z Tizenem nie będą już w stanie wyświetlać pełnej historii konwersacji. Nadal będzie można z nich czytać i wysyłać pojedyncze SMS‑y, ale przeglądanie całego wątku z nadawcą przestanie działać. To efekt tego, że aplikacja na zegarku była mocno powiązana z tą na telefonie.

Nowsze zegarki Galaxy na Wear OS mogą korzystać z Google Wiadommości, więc tam sytuacja jest prostsza - ale dla osób, które lubią swoje stare Watche i używają ich jako „przedłużenia” telefonu do wiadomości to to będzie odczuwalna degradacja funkcji.

Czy to dobrze, czy źle, że Samsung przenosi użytkowników Galaxy siłą do Google’a - to już kwestia perspektywy. Technicznie ma to sens, biznesowo też. Ale jeśli lubisz mieć poczucie, że twój telefon Samsunga jest „trochę inny” niż reszta Androidów to właśnie zniknął kolejny element, który to poczucie budował.

Maciej Gajewski 06.04.2026 16:00

