Samsung z największą nowością od lat. Rodzina Galaxy się powiększy

Samsung przygotowuje jedną z największych imprez z cyklu Unpacked w ciągu ostatnich lat. Obecnie oczekuje się, że Koreańczycy pokażą Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8, Watch 9 oraz Watch Ultra 2. Jednak zgodnie z informacjami prosto z ojczyzny Samsunga, lipcowe Unpacked będzie także miejscem debiutu zupełnie nowej kategorii urządzeń - inteligentnych okularów Galaxy Glasses.

Samsung pokaże inteligentne okulary Galaxy Glasses

Według doniesień Seoul Economic Daily wydarzenie odbędzie się 22 lipca w Londynie. Centralnym punktem prezentacji mają pozostać nowe składane smartfony, ale show może skraść pokaz okularów rozwijanych wspólnie z Google oraz marką Gentle Monster.

Galaxy Glasses mają działać na platformie Android XR, czyli systemie przygotowanym przez Google specjalnie dla urządzeń rozszerzonej rzeczywistości i sprzętu nowej generacji. Samsung ma również wykorzystać Gemini jako podstawę funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Konstrukcja urządzenia ma przypominać bardziej okulary Meta Ray-Ban niż klasyczny headset AR. Na pokładzie okularów znajdą się głośniki, mikrofony oraz kamera, ale zabraknie wyświetlacza. Wygląd samych okularów opisywaliśmy już wcześniej.

Sprzęt ma analizować otoczenie użytkownika i przekazywać informacje głosowo. Kamera będzie rejestrować obraz zgodnie z kierunkiem patrzenia, a Gemini zajmie się interpretacją sceny w czasie rzeczywistym.

Dużą rolę ma odgrywać także integracja z istniejącym ekosystemem producenta. Galaxy Glasses mają współpracować z telefonami Galaxy, platformą SmartThings oraz usługami samochodowymi rozwijanymi wspólnie z Hyundaiem i Kią. Koreańczycy próbują dzięki temu zbudować własną odpowiedź na rozwijający się segment urządzeń AI wearable, gdzie coraz mocniej rozpycha się Meta.

Same składane smartfony również zapowiadają się interesująco

Galaxy Z Fold 8 ma otrzymać kolejne zmiany konstrukcyjne, a w sieci krążą informacje o nowym wariancie określanym roboczo jako Fold Wide. Urządzenie miałoby oferować szerszy ekran zewnętrzny oraz proporcje bliższe tabletowi po rozłożeniu. Galaxy Z Flip 8 pozostanie bardziej kompaktową propozycją dla osób szukających mniejszego urządzenia.

Podczas Unpacked zobaczymy także serię Galaxy Watch 9. Na ten moment przecieki nie zdradzają dużej liczby szczegółów dotyczących zegarków, ale Samsung prawdopodobnie skupi się na funkcjach zdrowotnych, AI oraz dalszej integracji z ekosystemem Galaxy.

Największą nowością pozostają jednak okulary. Samsung od kilku lat szuka sposobu na wejście do segmentu XR i najwyraźniej uznał, że właśnie teraz pojawił się odpowiedni moment na konfrontację z Metą, Google oraz Xiaomi. Lipcowy Unpacked może więc okazać się wydarzeniem pokazującym nie tylko nowe smartfony, ale również kierunek rozwoju elektroniki użytkowej na kolejne lata.

Malwina Kuśmierek 13.05.2026 10:40

