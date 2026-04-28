Samsung chce się wtopić w tłum. Tak wyglądają jego inteligentne okulary

Ładowanie...

Po udanej ofensywie Mety i zapowiedziach, że do gry wejdzie także Apple, do wyścigu o miejsce na naszych głowach staje również Samsung. Do internetu właśnie trafił soczysty przeciek pełen informacji na temat projektu "Jinju" i projektu "Haean".

REKLAMA

Inteligentne okulary Samsunga wyciekły do sieci. Ten design jest dziwnie znajomy

Serwis Android Headlines właśnie opublikował solidną dawkę informacji dotyczących nadchodzących inteligentnych okularów Samsunga. Urządzenie widoczne na renderach na pierwszy rzut oka można pomylić z okularami Ray-Ban Meta - różnice zdradza jedynie logotyp umieszczony na ramionach oprawek.

Urządzenie Samsunga zamknięte jest w klasycznych, czarnych oprawkach z wyraźnie pogrubionymi zausznikami. Po obu stronach soczewek Samsung załadował aparaty z czujnikami Sony IMX681 12 MP.

Smart okulary Samsunga "Jinju", fot. Android Headlines

Niepozorna oprawka kryje w sobie procesor Qualcomm Snapdragon AR1, nadajniki Bluetooth 5.3 i WiFi, głośniki z technologią przewodnictwa kostnego i baterię 155 mAh. Całość ma ważyć 55 gram, czyli mniej-więcej tyle ile można oczekiwać od naprawdę ciężkiej pary okularów korekcyjnych. Za sterowanie okularami ma odpowiadać system operacyjny Android XR.

Z informacji przekazanych przez Jay Kima w marcu wynika, że okulary umożliwią m.in. nagrywanie filmów oraz przekazywanie obrazu na żywo asystentowi AI - prawdopodobnie Gemini Google'a.

Choć grafiki pokazane przez Android Headlines mogą sugerować, że są to okulary przeciwsłoneczne, to projekt "Jinju" - jak wewnętrznie nazywa się podstawowy wariant okularów - będzie wyposażony w szkła fotochromowe, które samoczynnie dostosowują się do rodzaju oświetlenia. W normalnych warunkach są one bezbarwne, a przy zwiększonej ekspozycji na światło UV ściemniają się.

Android Headlines w swojej publikacji wspomina o dwóch wariantach: Jinju i Haean. Jinju to podstawowy model, bez wbudowanego wyświetlacza, który na rynku ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jinju został ma zostać wyceniony na "gdzieś pomiędzy" 379 a 499 dolarów (ok. 1379 do 1812 zł). Z kolei Haean to wariant premium urządzenia, który Samsung planuje wyposażyć w ekran micro-LED. Wraz z metką premium idzie cena, bowiem okulary Haean mają zostać wycenione na "gdzieś pomiędzy" 600 a 900 dol. (ok. 2179 do 3269 zł), a ich premiera ma się odbyć dopiero w 2027 roku. Jednocześnie serwis zastrzega, że rosnące ceny pamięci i innych komponentów mogą wpłynąć na ostateczną cenę.

Tańszy wariant okularów może zostać zaprezentowany podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked, jednak bardziej prawdopodobne jest, że Samsung pokaże jedynie zapowiedź, a właściwa premiera odbędzie się bliżej końca roku.

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 28.04.2026 09:47

Ładowanie...