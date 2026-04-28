Samsung chce się wtopić w tłum. Tak wyglądają jego inteligentne okulary

Do sieci właśnie wyciekła spora garść informacji o smart okularach Samsunga. Wygląd sugeruje, że Koreańczycy stawiają na sprawdzony design - i przymykają oko na fakt, że Jinju wygląda jak urządzenie konkurencji.

Malwina Kuśmierek
Smart okulary Samsunga
Po udanej ofensywie Mety i zapowiedziach, że do gry wejdzie także Apple, do wyścigu o miejsce na naszych głowach staje również Samsung. Do internetu właśnie trafił soczysty przeciek pełen informacji na temat projektu "Jinju" i projektu "Haean".

Serwis Android Headlines właśnie opublikował solidną dawkę informacji dotyczących nadchodzących inteligentnych okularów Samsunga. Urządzenie widoczne na renderach na pierwszy rzut oka można pomylić z okularami Ray-Ban Meta - różnice zdradza jedynie logotyp umieszczony na ramionach oprawek.

Urządzenie Samsunga zamknięte jest w klasycznych, czarnych oprawkach z wyraźnie pogrubionymi zausznikami. Po obu stronach soczewek Samsung załadował aparaty z czujnikami Sony IMX681 12 MP.

Smart okulary Samsunga "Jinju", fot. Android Headlines

Niepozorna oprawka kryje w sobie procesor Qualcomm Snapdragon AR1, nadajniki Bluetooth 5.3 i WiFi, głośniki z technologią przewodnictwa kostnego i baterię 155 mAh. Całość ma ważyć 55 gram, czyli mniej-więcej tyle ile można oczekiwać od naprawdę ciężkiej pary okularów korekcyjnych. Za sterowanie okularami ma odpowiadać system operacyjny Android XR.

Z informacji przekazanych przez Jay Kima w marcu wynika, że okulary umożliwią m.in. nagrywanie filmów oraz przekazywanie obrazu na żywo asystentowi AI - prawdopodobnie Gemini Google'a.

Choć grafiki pokazane przez Android Headlines mogą sugerować, że są to okulary przeciwsłoneczne, to projekt "Jinju" - jak wewnętrznie nazywa się podstawowy wariant okularów - będzie wyposażony w szkła fotochromowe, które samoczynnie dostosowują się do rodzaju oświetlenia. W normalnych warunkach są one bezbarwne, a przy zwiększonej ekspozycji na światło UV ściemniają się.

Android Headlines w swojej publikacji wspomina o dwóch wariantach: Jinju i Haean. Jinju to podstawowy model, bez wbudowanego wyświetlacza, który na rynku ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Jinju został ma zostać wyceniony na "gdzieś pomiędzy" 379 a 499 dolarów (ok. 1379 do 1812 zł). Z kolei Haean to wariant premium urządzenia, który Samsung planuje wyposażyć w ekran micro-LED. Wraz z metką premium idzie cena, bowiem okulary Haean mają zostać wycenione na "gdzieś pomiędzy" 600 a 900 dol. (ok. 2179 do 3269 zł), a ich premiera ma się odbyć dopiero w 2027 roku. Jednocześnie serwis zastrzega, że rosnące ceny pamięci i innych komponentów mogą wpłynąć na ostateczną cenę.

Tańszy wariant okularów może zostać zaprezentowany podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked, jednak bardziej prawdopodobne jest, że Samsung pokaże jedynie zapowiedź, a właściwa premiera odbędzie się bliżej końca roku.

28.04.2026 09:47
Najnowsze
9:17
System kaucyjny dyskryminuje wieś. "W zasadzie nie istnieje"
Aktualizacja: 2026-04-28T09:17:47+02:00
8:46
Powstaje wielka armada dronów. Polska daje bazę, Ukraina doświadczenie z frontu
Aktualizacja: 2026-04-28T08:46:02+02:00
8:08
Samsung może zerwać z tradycją. Aparaty ustąpią magnesom
Aktualizacja: 2026-04-28T08:08:55+02:00
7:34
9 rzeczy, które w internecie robisz źle. Te błędy słono kosztują
Aktualizacja: 2026-04-28T07:34:01+02:00
7:28
Hit z Action za 29,99 zł. Odmieni twoje biurko za grosze
Aktualizacja: 2026-04-28T07:28:38+02:00
6:21
Laptopy z Windowsem działają lepiej. Microsoft wyjaśnia, co się zmieniło
Aktualizacja: 2026-04-28T06:21:33+02:00
6:21
Pojedziesz wysoko nad ziemią. W polskich górach budują nie lada atrakcję
Aktualizacja: 2026-04-28T06:21:00+02:00
6:14
Tytani baterii. Sprawdzili, które smartfony działają najdłużej
Aktualizacja: 2026-04-28T06:14:00+02:00
6:05
Żelazna Kopuła na eksport. Izrael ochroni cudze niebo
Aktualizacja: 2026-04-28T06:05:00+02:00
6:00
Lód z Antarktydy przemówił. "Usłyszeli wszechświat"
Aktualizacja: 2026-04-28T06:00:00+02:00
21:57
Co z kaucją za małpki? Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2026-04-27T21:57:28+02:00
21:44
Dobre czasy nadeszły. Zalew smartfonów z bateriami 10 000 mAh
Aktualizacja: 2026-04-27T21:44:22+02:00
21:26
Polska Marynarka Wojenna ostrzy zęby. Na Bałtyku pojawią się pływające fortece
Aktualizacja: 2026-04-27T21:26:50+02:00
21:10
Nadchodzi jubileuszowy iPhone. Przyniesie wizualny wstrząs
Aktualizacja: 2026-04-27T21:10:56+02:00
20:43
Przedsiębiorcy uderzają w system kaucyjny. "To wożenie powietrza"
Aktualizacja: 2026-04-27T20:43:48+02:00
20:04
Android w końcu uprościł logowanie. Prostota na maksa, zero kodów
Aktualizacja: 2026-04-27T20:04:42+02:00
19:40
K2 to ostatnia nadzieja Windowsiarzy. Na szczęście nie płonna
Aktualizacja: 2026-04-27T19:40:21+02:00
19:22
Apple wywraca ofertę do góry nogami. Zrobi się Ultra nowocześnie
Aktualizacja: 2026-04-27T19:22:46+02:00
18:58
Saros zawstydza twórców gier cudami z padem, ale jedna rzecz leży - recenzja
Aktualizacja: 2026-04-27T18:58:09+02:00
18:32
Samsung dopieści front Galaxy S27 Ultra. Zauważysz to od razu
Aktualizacja: 2026-04-27T18:32:25+02:00
