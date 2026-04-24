Sześć totalnie nowych urządzeń. Apple nie chce już tylko odświeżać iPhone’ów

Apple ma w planach premierę sześciu nowych urządzeń, w tym inteligentnych okularów czy... wisiorka.

Malwina Kuśmierek
Apple pracuje nad sześcioma nowymi urządzeniami
Apple szykuje się do jednego z najbardziej intensywnych okresów w swojej 50-letniej historii. Po zmianie dyrektora generalnego, firmę czeka seria premier nowych produktów - w tym tych, które będą całkowicie nowe dla koncernu.

Apple przygotowuje dużą ofensywę produktową

Według informacji ujawnionych przez Marka Gurmana podczas występu w podcaście TBPN, Apple pracuje obecnie nad sześcioma zupełnie nowymi kategoriami urządzeń. Mowa tu o corocznych, wręcz rutynowych odświeżeniach iPhone’ów, iPadów czy Maców, ale o sprzętach, które mają otworzyć dla firmy nowe rynki i zastosowania.

Na liście znajdują się słuchawki AirPods z funkcjami AI, inteligentne okulary, noszone na szyi urządzenie typu "wisiorek", smart display do domu, robot stołowy oraz kamera bezpieczeństwa.

Większość z tych produktów ma być silnie powiązana z iPhone'em i Apple Intelligence. Strategia Apple'a zakłada, że to smartfon pozostanie centrum obliczeniowym, a nowe urządzenia będą rozszerzeniem jego możliwości - szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji. Idzie to w parze z planami Johna Ternusam, bowiem Gurman wskazał, że nowy dyrektor generalny koncernu ma skoncentrować się przede wszystkim na produktach i przyspieszeniu innowacji w hardware.

Równolegle firma pracuje nad zmianami w swojej kluczowej linii produktowej. Gurman wykorzystał okazję by po raz kolejny potwierdzić rozwój składanego iPhone’a, który ma oferować proporcje ekranu zbliżone do iPada po rozłożeniu. Apple chce uniknąć kompromisów znanych z obecnych konstrukcji konkurencji, nawet jeśli oznacza to wysoką cenę urządzenia.

Nowe produkty konsumenckie to tylko szczyt góry lodowej

Apple obecnie rozwija również projekty z zakresu robotyki, w tym rozwiązania dla sklepów i produkcji. W dłuższej perspektywie firma analizuje także koncepcję robotów humanoidalnych, choć na razie nie jest to priorytet.

Wypowiedzi Gurmana sugerują, że nadchodzące lata mogą przynieść największą zmianę w portfolio Apple od ponad dekady. Jednak po wtopie jaką był Apple Vision Pro, dalszym braku obiecywanej od lat AI, a także biorąc pod uwagę fakt, że inteligentne okulary i rozkładane smartfony to wciąż eksperymentalne kategorie produktowe, mój entuzjazm jest umiarkowany i bardzo ostrożny.

Zdjęcie główne: Vladimka production / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
24.04.2026 11:57
Tagi: Apple
