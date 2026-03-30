Meta szykuje specjalne okulary. Ucieszą się wszyscy z wadami wzroku

Meta pracuje nad inteligentnymi okularami Ray-Ban, które pozwolą na łatwe wstawianie szkieł korekcyjnych. W ten sposób koncern chce dotrzeć do miliardów osób, które na co dzień noszą okulary.

Malwina Kuśmierek
Choć nazwa "inteligentne okulary" może sugerować inaczej, to okulary Meta Ray-Ban to zwykłe zerówki. Gadżet wszystkie moduły i czujniki ma ukryte w ramkach okularów - wstawianie w nich szkieł korekcyjnych to co najmniej problem dla właściciela. Problem ten zauważyła także Meta, bo obecnie koncern pracuje nad nowymi modelami inteligentnych okularów zaprojektowanych specjalnie z myślą o użytkownikach wymagających indywidualnych szkieł.

Meta idzie po kolejnych klientów. Tym razem tych, którzy potrzebują okularów na co dzień

Z dotychczasowych informacji przekazanych przez Bloomberga wynika, że firma przygotowuje dwa warianty nowych okularów powstających we współpracy z EssilorLuxottica - partnerem odpowiedzialnym za markę Ray-Ban. Urządzenia mają być dostępne w dwóch stylach: prostokątnym i zaokrąglonym. Co istotne, nie będą to kolejne "zwykłe" modele, do których można opcjonalnie dobrać szkła korekcyjne, lecz konstrukcje dedykowane wszystkim tym, którzy muszą mieć indywidualnie dobrane szkła.

To kierunek przeciwstawny do bieżącego, bo choć obecne generacje okularów Meta Ray-Ban pozwalają na montaż szkieł korekcyjnych, to Meta traktuje to jako dodatek. Dlatego użytkownicy chcący używać Meta Ray-Banów jako okularów korekcyjnych muszą godzić się na długą listę kompromisów, w tym choćby w zakresie grubości oprawek, wagi czy czasu pracy na baterii. Nowe modele mają te ograniczenia wyeliminować.

Jak informuje The Verge, w dokumentach amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) pojawiły się już nazwy kodowe "Scriber" i "Blazer", co sugeruje, że premiera to kwestia tygodni. Co więcej, zgłoszenia do FCC wskazują na wykorzystanie pasma Wi-Fi 6 UNII-4, którego nie obsługują obecne modele. Może to oznaczać lepszą stabilność i wyższe prędkości przesyłu danych - szczególnie istotne przy funkcjach takich jak transmisje na żywo czy przetwarzanie obrazu przez systemy AI.

Okulary Meta Ray-Ban to jeden z sukcesów koncernu

Powstanie modeli "Scriber" i "Blazer" nie jest aż tak niespodziewane, jakby się mogło wydawać. Podczas styczniowej telekonferencji z akcjonariuszami Mety, Mark Zuckerberg zasugerował, że podbicie rynku okularów korekcyjnych to kolejny krok w planie Mety i EssilorLuxottica. Miliarder stwierdził, że "miliardy ludzi noszą okulary lub soczewki kontaktowe w celu korekcji wzroku", i dodał, że "trudno sobie wyobrazić świat za kilka lat, w którym większość okularów noszonych przez ludzi nie będzie okularami z AI".

Wejście w rynek inteligentnych okularów to także jeden z udanych eksperymentów Marka Zuckerberga. Podczas tej samej telekonferencji przekazał on, że "w ubiegłym roku sprzedaż naszych okularów wzrosła ponad trzykrotnie i uważamy, że są one jednym z najszybciej rozwijających się produktów elektroniki użytkowej w historii". Stwierdzenie to znajduje potwierdzenie w danych udostępnionych przez EssilorLuxottica: sprzedaż okularów Mety w latach 2023-2024 wynosiła 2 miliony sztuk, podczas gdy w 2025 roku Meta Ray-Bany sprzedały się w ponad 7 milionach sztuk.

Również w czasie styczniowego przedstawienia wyników szef Mety przyznał, że większość środków przeznaczona na Reality Labs - dział Mety zajmujący się urządzeniami i oprogramowaniem VR - zostanie przekierowana na rozwój okularów Meta Ray-Ban i innych urządzeń noszonych.

Zdjęcie główne: JLStock / Shutterstock

30.03.2026 20:25
Tagi: inteligentne okularyMetaurządzenia noszone
