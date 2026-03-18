W tę grę miało grać miliard ludzi. Mark Zuckerberg właśnie ją skasował

Po latach inwestycji i rozczarowujących wynikach, Meta zamyka Horizon Worlds w wersji na VR. Firma widzi swój dalszy rozwój w aplikacjach na smartfony i urządzeniach ubieralnych.

Malwina Kuśmierek
Meta zamyka Horizon Worlds
Po pierwszych drastycznych cięciach w Reality Labs, Meta idzie o krok dalej w pogrzebywaniu metaversowych ambicji Marka Zuckerberga. Koncern właśnie ogłosił zamknięcie Horizon Worlds w wersji dla gogli VR, tym samym raz na zawsze grzebiąc wizję "miliarda ludzi w Metaverse wydających setki dolarów miesięcznie".

Meta kończy eksperyment z ogromną społecznościówką VR. To koniec Horizon Worlds

Decyzja zapadła po miesiącach sygnałów, że spółka stopniowo wycofuje się z pierwotnej wizji metaverse jako w pełni immersyjnego świata dostępnego przez headsety. Horizon Worlds - platforma, w której użytkownicy mogli spotykać się jako kreskówkowe awatary i tworzyć własne wirtualne przestrzenie - przestanie działać na urządzeniach Meta Quest 15 czerwca 2026 roku. Już wcześniej, bo od końca marca, aplikacja znika ze sklepu, a użytkownicy tracą możliwość publikowania i aktualizowania swoich światów.

Meta nie zamyka jednak Horizon całkowicie. Usługa pozostanie dostępna w formie mobilnej aplikacji na iOS i Androida.

Ruch ten stanowi część restrukturyzacji Reality Labs - działu odpowiedzialnego za VR i AR. Na początku roku Meta zwolniła około 1000 pracowników w tej jednostce, a także zamknęła część studiów tworzących treści i gry wirtualnej rzeczywistości. W wewnętrznej komunikacji kierownictwo jasno wskazało, że priorytetem stają się rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji oraz urządzenia ubieralne, takie jak inteligentne okulary rozwijane we współpracy z Ray-Ban.

Metaverse to jedna z największych wtop Doliny Krzemowej

To wyraźny kontrast wobec strategii sprzed kilku lat. Na przełomie 2021 i 2022 roku Zuckerberg uczynił metaverse centralnym elementem przyszłości firmy do tego stopnia, że zmienił nazwę Facebooka na Meta. W projekt zainwestowano dziesiątki miliardów dolarów, budując zarówno infrastrukturę sprzętową, jak i nowe oprogramowanie, a także zatrudniając odpowiednich specjalistów

Problem w tym, że Horizon Worlds nigdy nie zdobyło masowej popularności. Platforma była krytykowana od początku - od ograniczonych funkcji po kontrowersyjne zachowania użytkowników, którzy bez skutecznej moderacji uprzykrzali "wirtualne życie" w Horizon Worlds. Mimo współpracy z dużymi markami i organizacji wirtualnych koncertów, projekt nie był w stanie przyciągnąć stabilnej i zaangażowanej społeczności. W praktyce przegrywał konkurencję z bardziej organicznie rozwijanymi platformami, jak VRChat.

Analitycy nie są zaskoczeni decyzją. Według ekspertów rynek konsumencki nie był gotowy na masową adopcję społecznych doświadczeń VR, zwłaszcza tych wymagających drogiego sprzętu i dłuższego czasu użytkowania. W efekcie Meta próbowała rozwiązać problem, który dla większości użytkowników po prostu nie istniał.

Zamknięcie Horizon Worlds w VR nie oznacza całkowitego porzucenia wirtualnej rzeczywistości. Firma podkreśla, że nadal inwestuje w rozwój headsetów i widzi w VR jeden z etapów ewolucji platform komputerowych. W praktyce jednak ciężar strategiczny wyraźnie przesunął się w stronę AI oraz lekkich urządzeń ubieralnych.

Dla samego Zuckerberga to po prostu wstydliwa sytuacja. Projekt, który miał stać się fundamentem nowej ery internetu i przyciągnąć nawet miliard użytkowników, stał się kolejną aplikacją mobilną, która prawdopodobnie również umrze w zapomnieniu. Zwykle w takich sytuacjach powiedziałabym "Pora wstać, otrzepać się, zapomnieć i iść dalej", ale trochę tak ciężko zapomnieć o Metaversowej wtopie gdy nazwa twojego koncernu będzie ci o tym przypominać przez kolejne lata.

18.03.2026 17:24
Najnowsze
17:07
Prezes Nvidii: gracze się nie znają, my wiemy lepiej czego chcą
Aktualizacja: 2026-03-18T17:07:49+01:00
16:15
Sprawdziłem MacBooka Neo za 2999 zł. Nie powinien być aż tak dobry
Aktualizacja: 2026-03-18T16:15:25+01:00
15:45
Orange daje darmowy internet na dzień wiosny. Trzy dni wcześniej
Aktualizacja: 2026-03-18T15:45:16+01:00
15:14
Koniec z zastanawianiem się, co obiad. Polska aplikacja cię wyręczy
Aktualizacja: 2026-03-18T15:14:10+01:00
14:41
Składacz iPhone’ów postawi u nas wielką fabrykę. "40 tys. miejsc pracy"
Aktualizacja: 2026-03-18T14:41:54+01:00
14:21
Rząd przemówił. Będzie zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych
Aktualizacja: 2026-03-18T14:21:27+01:00
13:37
Kolejna odsłona wojny Brzoski z Allegro. "Utrudniają wybór InPostu"
Aktualizacja: 2026-03-18T13:37:25+01:00
12:49
Alarmy bombowe sparaliżowały polskie przedszkola. Ewakuowano tysiące dzieci
Aktualizacja: 2026-03-18T12:49:45+01:00
12:05
Aplikacja Pierwszy Ratownik już działa. Lepiej ją mieć, niż kiedyś żałować
Aktualizacja: 2026-03-18T12:05:34+01:00
11:32
Samsung ma sposób na drożyznę. Pomoże mu chińska konkurencja
Aktualizacja: 2026-03-18T11:32:19+01:00
10:52
Załataliśmy krytyczną lukę w niebie. Polska BASIA namierzy każdego drona
Aktualizacja: 2026-03-18T10:52:11+01:00
9:58
Monitoring domu w 5 minut i zero kabli. Sprawdziłem: nie potrzebujesz fachowca
Aktualizacja: 2026-03-18T09:58:18+01:00
9:56
T-Mobile idzie pod prąd i pokazuje nową strategię. "Chcemy robić to inaczej" [WYWIAD]
Aktualizacja: 2026-03-18T09:56:48+01:00
9:07
Piekło na najdroższym okręcie świata. "To nie wypadek, a akt desperacji"
Aktualizacja: 2026-03-18T09:07:51+01:00
8:30
Sześć kłamstw, które opowiadałem sobie o własnym bieganiu - i jak zegarek mnie przyłapał
Aktualizacja: 2026-03-18T08:30:03+01:00
8:16
Realme 16 Pro z darmowym dodatkiem. Masz czas tylko do końca marca
Aktualizacja: 2026-03-18T08:16:57+01:00
7:58
Mundial 2026 na YouTubie to genialna wiadomość. Kibice odpalą mecze za darmo
Aktualizacja: 2026-03-18T07:58:09+01:00
6:34
Sadzą drzewa i myślą, że pomagają klimatowi. To jest bzdura
Aktualizacja: 2026-03-18T06:34:00+01:00
6:23
Odkryli spadkobiercę pierwszych gwiazd. PicII-503 to kosmiczna szlachta
Aktualizacja: 2026-03-18T06:23:00+01:00
6:12
Polska kolej łapie opóźnienie na 10 lat. Miała być duma na Europę, jest strach
Aktualizacja: 2026-03-18T06:12:00+01:00
